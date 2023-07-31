　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

深夜驚見路邊有嬰兒車　她呼籲「千萬別下車」萬人一看秒懂

▲▼深夜驚見路邊有嬰兒車　她呼籲「千萬別下車」萬人一看秒懂。（圖／翻攝自臉書／Nancy Walsh with Jeff Cook Real Estate）

▲她深夜開車，途中看見一台嬰兒車被遺棄在路邊，心中警鈴大作...（圖／翻攝自臉書／Nancy Walsh with Jeff Cook Real Estate，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

美國南卡羅來納州一名不動產經紀人近日深夜駕車外出，不料行經一處偏僻路段時，赫見路旁有一台嬰兒車。儘管她擔心是否有幼童遭遺棄，但她呼籲，遇到這種狀況千萬不要下車，否則可能遭遇危險。貼文一出，至今已有12萬次分享、4.4萬人按讚，網友也都贊同她的做法。

根據澳媒《7NEWS》報導，南希．沃許（Nancy Walsh）日前在臉書貼出3張照片，提醒如果看到嬰兒車獨自被拋棄在野外，千萬不要下車或貿然接近。照片中可見，一台嬰兒車被放置在郊外路邊，周遭是偏僻的樹林，且雜草叢生。

▲▼深夜驚見路邊有嬰兒車　她呼籲「千萬別下車」萬人一看秒懂。（圖／翻攝自臉書／Nancy Walsh with Jeff Cook Real Estate）

沃許指出，遇到這種情況，最好打電話報警，請警方協助。不過，仍有網友不解背後用意，紛紛詢問「為什麼不能下車查看？」對此，報導指出，可能有劫匪躲在附近的灌木叢中，他們利用嬰兒車伏擊毫無戒心的駕駛人，以便劫持車輛或搶劫。

許多贊同的網友紛紛留言，「這是一個誘餌陷阱」、「我住奈及利亞，這是很常見的手法」、「不要逞英雄」。不過，也有人不以為然，「我知道這很危險，但身為一個媽媽，我還是會上前查看」、「感覺大家想太多，我是不會見死不救的」掀起熱議。

▲▼深夜驚見路邊有嬰兒車　她呼籲「千萬別下車」萬人一看秒懂。（圖／翻攝自臉書／Nancy Walsh with Jeff Cook Real Estate）

ET快訊
羅志祥突掩面發抖暴哭！　痛訴毀滅式爆料
3類人更容易得乳癌
日夫妻「捨不得開冷氣」　中暑陳屍家中
北市信義區隨機砍人！　3人當場濺血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

工程師把無線電帶回家！美空軍通訊系統爆重大漏洞　危及17處設施

泰國南部大爆炸！12人慘死　200多棟房屋毀損

深夜驚見路邊有嬰兒車　她呼籲「千萬別下車」萬人一看秒懂

快訊／巴基斯坦政黨集會「遭炸彈攻擊」　至少40死130傷

頭等艙遇乘客求換位「跟小孩一起坐」　她果斷拒絕被讚爆

印度女稱殺夫棄屍！警隔天「找到死人」　他驚：原來我掛了

日本老夫婦「捨不得開冷氣」！　雙雙陳屍家中疑中暑

日本餐廳推蟲料理「蚱蜢燉飯、水蟑螂西打」　顧客大讚美味

失業男太無聊　買假制服「亂入交警隊」工作2個月沒人發現

2024大選「川普強握黨內優勢」　BBC記者曝共和黨晚宴1現象

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

周華健任《好聲音》導師回味經典　敬潘瑋柏.薛之謙.Henry代表作

賓士逆向撞藍寶堅尼　男衝副駕狂扯長髮妹

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

工程師把無線電帶回家！美空軍通訊系統爆重大漏洞　危及17處設施

泰國南部大爆炸！12人慘死　200多棟房屋毀損

深夜驚見路邊有嬰兒車　她呼籲「千萬別下車」萬人一看秒懂

快訊／巴基斯坦政黨集會「遭炸彈攻擊」　至少40死130傷

頭等艙遇乘客求換位「跟小孩一起坐」　她果斷拒絕被讚爆

印度女稱殺夫棄屍！警隔天「找到死人」　他驚：原來我掛了

日本老夫婦「捨不得開冷氣」！　雙雙陳屍家中疑中暑

日本餐廳推蟲料理「蚱蜢燉飯、水蟑螂西打」　顧客大讚美味

失業男太無聊　買假制服「亂入交警隊」工作2個月沒人發現

2024大選「川普強握黨內優勢」　BBC記者曝共和黨晚宴1現象

鄭宗哲敲2A首轟表現漸入佳境！單季全壘打首度上雙

杭州馬來熊雙腳站立「屁股有皺褶」！遊客以為人扮的　園方澄清了

明18：30碰上澳洲　中華隊由陳昶叡登板先發

工程師把無線電帶回家！美空軍通訊系統爆重大漏洞　危及17處設施

砂石車兄弟暴打貨車父子！他怒抄「電鋸」臉色猙獰　2分鐘片超驚悚

感謝慈父！新北三重44位模範父親獲表揚…97歲許慈貴喜獲獎

「暑期兒童藝文戲劇演出-新北幸福038」開演！700名孩子樂開懷

偏鄉毛小孩就醫不便...新北推「動物行動醫療」　4年服務4430隻

泰國南部大爆炸！12人慘死　200多棟房屋毀損

快訊／00:44北部海域規模4.2極淺層地震　最大震度2級

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

深夜驚見路邊有嬰兒車　她籲：千萬別下車

日氣象廳：卡努速度微放慢！8／2「從台上方」掃過

乘客求換位「跟小孩一起坐」　她果斷拒絕被讚爆

巴國驚傳炸彈攻擊　至少40死130傷

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

泰國南部大爆炸！12人慘死

日老夫婦「捨不得開冷氣」　中暑陳屍家中

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

她中4千萬秒離婚25年尪　2年後悲慘下場曝

砸45萬變成牧羊犬 　男嗨交狗朋友

網美熱戀70歲富豪　婚禮當天反悔

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

女稱殺夫棄屍　隔天「死人復活」太離奇

日產5.6公升母乳　3寶媽捐奶破金氏世界紀錄

更多熱門

相關新聞

「神之手」救寶寶一命　失業男秒被錄取

「神之手」救寶寶一命　失業男秒被錄取

美國洛杉磯一名男子神手救下嬰兒車小寶寶一命的畫面前陣子在網路上瘋傳，他也被許多人封為英雄。其實他當天才剛結束一場面試，如今好消息傳出，他不但當日面試的工作順利錄取，還有其他兩份工作找上門。

問路不成！屁孩毆路人害嬰摔地大哭

問路不成！屁孩毆路人害嬰摔地大哭

嬰兒車沒繫安全帶　2月嬰滑落摔死

嬰兒車沒繫安全帶　2月嬰滑落摔死

寶寶探頭跌落嬰兒椅　邊牧化身汪汪墊救援成功

寶寶探頭跌落嬰兒椅　邊牧化身汪汪墊救援成功

嬤推嬰兒車過馬路　13輛汽機車都不讓

嬤推嬰兒車過馬路　13輛汽機車都不讓

關鍵字：

嬰兒車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

30萬人觀戰！尼克星被打到鼻出血　李育昇3:0奪勝

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

深夜驚見路邊有嬰兒車　她籲：千萬別下車

3類人更容易得乳癌　醫點名：12歲前就來初經小心了

3生肖喜迎財神眷顧！名字中有「這些數字」財運旺翻

賓士攔停小牛原因曝！竟是妻被載走

李國毅老婆曬辣照「神似Lisa」！

老闆最愛4星座！　超級旺公司

餐廳座位藏「潛規則」他見1幕愣：全台男人的默契

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面