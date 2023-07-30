頭等艙遇乘客求換位「跟小孩一起坐」　她果斷拒絕被讚爆

▲ 薩布拉拒絕和對方交換，守住原本的頭等艙座位。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國西雅圖一名女子日前搭機坐頭等艙，遇上一家人為了跟孩子坐得更近，要求和她換座位，她果斷選擇拒絕，也在網路上分享這段經歷並詢問網友意見，意外引來廣大迴響。

根據《紐約郵報》，網紅藥劑師薩布拉（Sabra）經常在網路上分享旅遊、美食和生活點滴，日前PO出一段影片意外受到廣大關注，原來她最近搭乘法國航空班機飛往巴黎，路上發生一段小插曲，透過這段僅6秒的影片還原當時的情況，並說明她如何處理。

影片中寫到，「旅行社問我願不願意放棄我的1A座位，讓一個孩子和家人坐在一起」，接著畫面可見薩布拉舒服地躺在頭等艙座位上，背景音樂還唱著「X你的」。

薩布拉發文寫道，「我說NO」，代表她拒絕這家人換座位的要求，也在文末詢問粉絲意見，「你們會讓位嗎？」

@lifewithdrsabra That’s a no from me dawg would you have given up your seat? Also they ended up finding a solution so no, i am not a terrible human being. Also the child was like 13. ♬ original sound - Sunshynelove21

這段影片觀看數至今累計破千萬，許多網友都同意她不該換座位，稱讚她沒有退讓，「為什麼他們沒想到只要讓孩子跟爸媽其中之一交換，就可以讓他跟監護人坐在一起」、「身為母親，提前計畫是父母的責任」。

薩布拉受訪時則提到，「我不是可怕的人，而且那個孩子好像才13歲」，但因為她這趟飛行獲得升等，而對方的座位雖然也是頭等艙，位置卻沒有她的好，便冷靜回絕對方的要求，所幸對方也沒有繼續堅持下去。