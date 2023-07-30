日本餐廳推蟲料理「蚱蜢燉飯、水蟑螂西打」　顧客大讚美味

▲蚱蜢燉飯（左）和水蟑螂西打。（圖／達志／路透社，下同）

圖文／CTWANT

台灣拉麵店之前推出大足王蟲拉麵引發討論，日本東京一家餐廳把昆蟲融入料理，有蚱蜢燉飯、蠶生魚片、水蟑螂西打等餐點和飲料。顧客吃了大讚，一切都很美味。

據《路透社》報導，身為上班族的山本，對吃蟲感到有興趣，他26日光顧東京一家網美咖啡廳「Take-Noko」，店內的玻璃容器裝有甲蟲、螞蟻和蟑螂等。山本說，他小時候就會吃塗醬油的蚱蜢當零食，而他在Take-Noko吃了蚱蜢燉飯、蟲豆腐等食物，喝了水蟑螂西打，他也大讚這麼多種的菜餚選擇很有趣。

▲蠶生魚片拼盤。

山本表示，一切餐點都很美味，特別是水蟑螂蘋果蘇打，清爽又可口，就像在吃青蘋果一樣。據悉，Take-Noko的咖哩加入蟋蟀，而生魚片是肥美的蠶寶寶，蘋果蘇打加入水蟑螂當裝飾，聽說味道像蝦。Take-Noko經理三浦美智子說，蚱蜢、蠶和黃蜂，在傳統上是給肉類和魚類短缺的內陸地區居民吃的，這在二戰期間和戰後糧食短缺的情況下流行起來，「最近飼養蟋蟀和麵包蟲作為食物，取得進展，因此用昆蟲作為原料的可能性確實在增加。」

▲加幼蟲的杏仁豆腐。

聯合國認為，昆蟲可以當作一種蛋白質食物來源，供應到2050年增至97億的全球人口，而現在昆蟲也漸漸被接受。因為畜牧業對氣候變化造成影響，而極端天氣也造成全球糧食安全問題，人們對昆蟲的高敏品質、營養產生興趣。雖然一些消費者覺得吃蟲真的很噁，不過日本有豐富的昆蟲食品烹飪歷史。

報導指出，包括日本敷島麵包公司PASCO在內的幾家公司，售出用蟋蟀粉製成的蛋糕和零食，加工食品製造商日冷（Nichirei）和日本電報電話（NTT），也在過去一年內投資昆蟲企業。

近期有媒體報導昆蟲粉被用於學校午餐和零食，蟋蟀一詞也在日媒上流行起來。三浦美智子表示，他們的店常常被訂滿。老闆齊藤表示，他在9年前創立公司 Takeo Inc，將其發展到食品業務，提供蠍子到狼蛛等60多種節肢動物美食。

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