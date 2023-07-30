日本老夫婦「捨不得開冷氣」！　雙雙陳屍家中疑中暑

▲老夫妻疑似因為捨不得開冷氣導致中暑身亡。（示意圖／達志／示意圖）

記者王佩翊／編譯

日本東京都一對老夫婦被發現躺在家中床上明顯死亡，由於現場並未使用冷氣，且房間內十分炎熱，因此警方初步判斷，兩人死因應該是中暑。

根據《日本新聞網》報導，住在東京都東村山市的91歲山本晉與84歲妻子山本久子平時白天參加日間照護中心，而晚上則是會回到家中過夜。然而兩人29日白天卻沒有到日間照護中心報到，工作人員驚覺有異，於是上門查訪。

沒想到日間照護中心的工作人員進到兩人家中後，卻看到山本晉與山本久子躺在臥室的床上一動也不動，於是連忙通報警察。警方趕往現場後，在床上發現已經沒有意識的兩人，並當場確認死亡。

警視廳表示，警察抵達現場時，發現老夫妻並未使用冷氣，但房間內十分炎熱，因此懷疑兩夫妻可能是因為中暑進而導致死亡。全案將持續調查，以確認死者的詳細死因。

櫪木縣24日也傳出，有一名50多歲零售業員3日在沒開冷氣的店內工作時突然昏倒，送院後確認為中暑，但是最終不治身亡。而櫪木勞動局24日正式將此例列為職災，這也是櫪木縣時隔8年首度出現被認定為勞災的中暑死亡案例。

根據統計，日本每年至少會發生20件因中暑導致死亡的職災案例，因此勞動局也呼籲業者應該維持室內溫度，並且讓員工適當補充水分。