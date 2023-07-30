2024大選「川普強握黨內優勢」　BBC記者曝共和黨晚宴1現象

▲川普出席共和黨在愛荷華州舉辦的「林肯日晚宴」。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

BBC報導，美國將於2024年舉行總統大選，共和黨28日在愛荷華州舉辦晚宴時，十多名希望被提名的總統參選人都發表演說，卻只有一人敢正面挑戰前總統川普，還立刻招致一片噓聲，似乎突顯川普在黨內的優勢及主導地位。

愛荷華州將在明年1月舉行共和黨第一場總統候選人提名競選，因此被視為關鍵地區。BBC北美編輯史密斯（Sarah Smith）出席了28日的「林肯日晚宴」（Lincoln Day Dinner）後撰文指出，「競爭對手在愛荷華州晚宴上的沉默，展現川普在2024年競選中的優勢地位」。

儘管川普已經面臨2項刑事指控，而且可能很快又要因為另外2案而被起訴，但他似乎不太在意，甚至更像是把指控當成驕傲徽章，向上千名共和黨支持者表示，自己是因為純粹政治因素而遭受不公平攻擊。川普宣稱，如果他沒有再度角逐白宮大位，就不會被起訴，如果他沒有贏，也不會被起訴。

史密斯認為，川普的態度讓黨內競爭對手不知所措，大多數人選擇直接忽略或避談，「事實上，他們根本拒絕抓住機會，挑戰這位競選中明顯的領跑者。」只有前CIA官員、前德州眾議員賀德（Will Hurd）說，川普競選不是為了「讓美國再次偉大」而是為了「不要進去監獄」，此話一出，他的聲音立刻被憤怒噓聲淹沒，還被怒罵「滾回家」。

BBC指出，目前選情最被看好的共和黨總統參選人，依序為川普、德州州長迪尚特（Ron DeSantis）、年輕企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）以及南卡州參議員史考特（Tim Scott）。