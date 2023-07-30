沙烏地阿拉伯8月將辦峰會　邀30國商討烏克蘭和平計畫

▲沙烏地阿拉伯8月將辦峰會討論烏克蘭和平計畫。圖為烏克蘭總統澤倫斯基2023年5月19日抵達沙烏地阿拉伯吉達機場。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

沙烏地阿拉伯將於8月初主辦由烏克蘭籌組的和平會談，邀請多個西方國家、烏克蘭以及主要開發中國家，包括印度、巴西等，尋找方法展開俄烏戰爭談判，已知俄羅斯未受邀。依據外交人員的說法，這場峰會將在紅海港口城市吉達（Jeddah）舉行。

綜合路透、美聯社報導，預計多達30國高階官員會在8月5日及6日齊聚吉達，要針對俄烏戰爭展開談判，研究如何解決衝突。烏克蘭與西方官員希望，這場排除俄羅斯的峰會能讓國際社會支持有利於烏克蘭的和平條款。

俄羅斯克里姆林宮宣稱併吞烏克蘭約六分之一土地，主張只有烏克蘭基輔政府接受「新現實」（指俄羅斯的領土主張），才有可能與烏克蘭進行和平談判。烏克蘭基輔政府則表示，只有在莫斯科撤軍之後，才有可能與俄羅斯進行談判。

在受邀國家之中，尚不清楚有多少國家會出席，但預計今年6月在哥本哈根參加過類似談判的國家都將再度出席。目前英國、南非、波蘭、歐盟等國家組織確定出席，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也會參加。