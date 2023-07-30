新加坡10歲男童「22樓拋下貓咪致死」　全程被監視器拍下

▲男童把貓咪從22樓拋下，造成貓咪過世。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名10歲男童去年12月把貓咪從22樓往下拋，造成貓咪死亡，整個過程全被監視器拍下，畫面在社群媒體上瘋傳。依據公園局28日公布的調查結果，男童受到嚴厲警告，接受精神科醫師評估，男童意識到自身犯下的錯誤，希望向貓咪看護人表達悔意與歉意，承諾不會再犯。

綜合聯合早報等報導，這起事件發生在去年12月14日，依據監視器畫面，一名少年與一隻黑貓走出電梯，接著少年把貓抱到欄杆旁，接著把貓拋下樓，數秒後影片傳出一聲巨響，相信是貓咪著地的聲音。網友表示，這隻黑貓是社區的貓咪，名為「panther」，年齡至少15歲，被發現時已經過世。

事發後，有網友透過網路發起請願書，要為這隻貓咪討回公道。國家公園局旗下的動物與獸醫事務組隨即介入調查。

依據28日公布的調查結果，涉案男童受到嚴厲警告，接受心理衛生學院精神科醫生的評估，醫師評估男童年齡與精神狀態後，為他安排一個月的輔導。動物與獸醫事務組高級署長表示，輔導方案聚焦行為改造，讓孩子瞭解動物福利、如何照顧動物及在社區中與動物共處。

除此之外，男童也在父親全程陪同之下，在貓咪收容所上課，學習如何正確照顧貓咪，包括餵食、梳毛的方法等。

報導提到，男童已於6月完成相關輔導，有意識到自身犯下的錯誤，為自己的行為感到後悔，希望向貓咪看護人表達悔意與歉意，承諾不會再犯。