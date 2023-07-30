25歲女學霸慘死！　拒絕表哥求婚遭「鐵棒爆頭」陳屍公園

▲ 納吉斯遭表哥襲擊，陳屍公園長椅下方。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度首都德里發生一起悲劇，一名年輕女子被發現遭人以鐵棒痛毆後陳屍公園，不久後兇嫌向警方投案，未料他竟是死者的表哥，先前向表妹求婚卻因家人反對被拒絕，懷恨在心而預謀殺害。

綜合NDTV及《太陽報》，25歲女子納吉斯（Nargis）28日被發現陳屍南德里一所大學附近公園，警方獲報稱有一名男子毆打女子頭部後逃離，趕到現場便發現她倒在公園長椅下，頭部流血，身旁還有一根鐵棒。

納吉斯28歲的表哥伊爾凡（Irfan）在案發數小時後自首，案發前也有人目睹他和納吉斯一起待在公園裡，據稱犯案前花了整整3天策畫。

警方說明，納吉斯曾和伊爾凡交往，甚至論及婚嫁，但因家人反對，她便不再和伊爾凡來往，伊爾凡心生怨恨，便使用家中的鐵棒將她毆打致死。

納吉斯的兄弟薩米爾（Sameer）則聲稱，他們的父親是修車工人，伊爾凡約5、6年前曾搬進他們家，接受父親的訓練成為技工，後來卻開始騷擾納吉斯，父親大罵一頓後將他趕回老家，但伊爾凡因事業不順利又回到德里。

薩米爾提到，納吉斯頭腦聰明，才剛取得印地語榮譽學位畢業，正在準備國考，而伊爾凡知道她每天都會去上課，犯案前就連日跟蹤她。納吉斯的父親則悲憤表示，「我要為她討回公道」，要求嚴懲伊爾凡，「我們不會原諒他的所作所為」。