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不是跑步！　萬人研究揭降血壓「這種運動」最有效

▲▼棒式運動,平板支撐。（圖／CFP）

▲ 平板支撐動作就是等長運動的一種。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

高血壓是常見慢性病之一，更是心血管疾病風險因子。有氧運動普遍被認為是降血壓最有效的運動，但最新研究顯示，另一種形式的肌肉訓練才是預防和治療高血壓最好的方法。

CNN報導，運動醫學期刊《英國運動醫學雜誌》（BJSM）25日刊登一項大型研究表明，靠牆深蹲（Wall Squat）及棒式運動（平板支撐，Plank）等不須激烈運動卻可鍛鍊肌肉的動作，可能是降血壓最有效的運動。

根據美國梅奧診所（Mayo Clinic），這種類型的訓練稱為等長（isometric）或靜態（static）運動，會使肌肉收縮但長度變化不明顯，不移動關節，可促進身體穩定性，負重或不負重皆可，也可只利用自身體重訓練。

研究共同作者奧德里斯科爾（Jamie O'Driscoll）在記者會上說明，「整體來說，等長運動訓練是降低收縮壓和舒張壓最有效的方式。」

目前透過運動管理血壓的指南強調有氧運動，例如跑步或騎腳踏車，而這些運動確實有效，但過去的研究將高強度間歇訓練（HIIT）及等長運動排除在外。研究人員認為這些指南已經過時，有必要重新檢視。

這項研究共有1萬5827名受試者，參與270項試驗，發現在HIIT、等長運動、有氧運動及動態阻力訓練之中，等長運動降低血壓的幅度最大，其中靠牆深蹲（等長運動）對降低收縮壓效果最好，跑步（有氧運動）則對降低舒張壓最有益，但整體來說，等長運動對兩者都最有效，原因則需更多研究探討。

未參與研究的英國心臟基金會高級心臟病護士惠特莫（Joanne Whitmore）表示，這項研究探索其他形式的運動，而喜歡運動的人通常活得更久，是保持血壓較低的關鍵，「但除了運動以外，改變其他生活方式也對血壓有益，包括維持健康體重，均衡飲食，減少鹽分攝取，不要喝太多酒，並確保繼續服用所有處方藥。」

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