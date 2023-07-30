2美國公民在海地遭綁架　人道組織負責人「妻小下落不明」

▲「El Roi Haiti」負責人桑德羅（左）與妻子阿莉克絲（右）。（圖／翻攝elroihaiti.com）



記者吳美依／綜合報導

美國國務院證實，2位美國公民在海地遭到綁架，目前正在積極應對中。目前已知，受害者是基督教人道主義組織「El Roi Haiti」負責人桑德羅（Sandro Dorsainvil）的妻子與小孩。

「El Roi Haiti」29日發表聲明證實，7月27日上午，負責人的妻子阿莉克絲（Alix Dorsainvil）帶孩子做社區服務時，從鄰近海地首都太子港（Port-au-Prince）的營地被綁架。

聲明寫道，「阿莉克絲是個富有同情心與愛心的人，把海地視為家鄉，也把海地人民當成家人與朋友。阿莉克絲孜孜不倦地工作，身為我們學校與社區的護理師，她以耶穌之名深愛及服務海地人民，為那些受難者的痛苦帶來一絲緩解。」

據悉，阿莉克絲來自新罕布夏州，與丈夫一同遠赴海地，為當地孩童提供護理服務。不過，「El Roi Haiti」沒有針對夫妻倆孩子的年紀或性別提供進一步資訊。

美國國務院表示，該機構已經注意到2名美國公民在海地被綁架的事件，「我們與海地當局保持定期聯繫，並將持續與他們及我們的美國政府跨機構夥伴合作。對於美國國務院及海外大使館及領事館來說，沒有什麼比海外美國公民的安全更重要。」