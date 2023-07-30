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印尼13歲少女疑「患怪病」　連5天腹痛狂吐！就醫才知懷孕

▲▼印尼13歲少女疑「患怪病」　連5天腹痛嘔吐！就醫尿檢才知是懷孕。（圖／TikTok／dr.intanrachmita）

▲印尼一名女醫師分享親身經歷，並對偏鄉地區未成年懷孕的問題提出示警。（圖／TikTok／dr.intanrachmita）

記者王佩翊／編譯

印尼一名女醫師日前下鄉實習，在當地遇到一名疑似罹患怪病的13歲少女，該名少女連續多日腹痛且嘔吐，但是卻不是食物中毒或是胃病。直到進行尿液檢查後，才發現少女是懷孕。經過父母追問後才得知，原來少女曾和一名校內學長發生性關係。

來自印尼的女網友「dr.intanrachmita」在TikTok分享了這起真實案例，她表示自己是一名醫師，先前曾到偏鄉地區支援實習，某一天晚上遇到一對夫妻帶著剛上國中的13歲女兒來就醫，並稱少女已經連續5天嘔吐不止，腹部還不斷絞痛，連飯也吃不下。

@dr.intanrachmita Deteksi kehamilan pada anak/remaja di luar pernikahan begitu syulit. Makanya sering ketahuan ketika kehamilan sudah masuk di trimester akhir. ???????? #belajarbareng #foryoupage #edukasi #edukasikesehatan #viraltiktok #tiktok #fyp #fypシ #TikTokImpact #sexeducation ♬ Tutur Batin - Yura Yunita

女醫師一開始懷疑少女可能是食物中毒，或是因為沒有按時吃飯而得了胃病，但是卻被少女的母親一一否認了這些可能性。她只好暫時開一些止吐藥給少女服用。沒想到這時一名長期在當地醫院工作的護士悄悄地來到醫師身邊，說出了讓她震驚不已的話。

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲少女懷孕後孕吐，卻以為是罹患怪病。（示意圖／CFP）

護士表示，依照她過去的經驗，這名少女很有可能是懷孕，因此請醫師幫少女驗尿。原來因為當地性教育不普及，經常發生未成年懷孕的事件，但是由於鄉區沒有網路，消息無法傳遞出去，因此外界都不知道這裡有很多「小媽媽」，並成為新的社會問題。

醫師隨即安排少女尿檢，並確定她真的是懷孕。原來少女早在1年前就來了初經，且經期穩定，而這次來看病時，月經卻有至少20多天沒來。經過少女父母詢問，剛上國中的少女才坦言，自己和同一間學校的學長偷嚐禁果，導致懷孕。
 

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