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美威州航展「2架飛機相撞」墜湖！　至少2死2傷

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／EAA - The Spirit of Aviation）

▲ 威斯康辛州舉行為期一周的航展，圖上非當事飛機。（圖／翻攝自臉書／EAA - The Spirit of Aviation）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國威斯康辛州一座機場舉辦為期一周的航展，29日卻發生死亡意外，一架直升機及一架自轉旋翼機在空中相撞，導致至少一架飛機墜湖，造成2死2傷的悲劇。

根據《紐約時報》，實驗飛機協會（Experimental Aircraft Association AirVenture）每年都會舉行航展，今年於24日至30日間，在奧什科什（Oshkosh）的威特曼地區機場（Wittman Regional Airport）舉辦，除了飛行秀以外，也展出不同時期的飛機，29日中午卻發生2架飛機相撞的意外，當地警方接獲多起通報稱有飛機墜湖。

協會發言人納平司基（Dick Knapinski）聲明指出，罹難者都是參與航展的人員，事發時乘坐的Rotorway 162F直升機及ELA 10 Eclipse自轉旋翼機由他們所有，但2架飛機都沒有參與演出，也不確定2名死者是否在同一架飛機上。2名傷者已被送往醫院，至當天晚間情況穩定，事發原因目前尚不清楚。

ELA 10 Eclipse外觀看似小型直升機，飛行速度很慢，製造商描述其為「獨特的旋翼機，線條精緻，表現優異」。而航空媒體AVWeb於2019年報導，Rotorway 162F是一種小型組裝飛機，售價6萬美元（約新台幣188萬）。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）發言人表示，這次事故並非飛行秀期間發生，已派出人員到現場了解情形，蒐集空中交管通訊紀錄及目擊者證詞。事發後該機場一度停飛，但下午的飛行秀短暫延誤後仍照常舉行。

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