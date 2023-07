泰國邊境大爆炸9死、115傷　目擊者100公尺外聽到雷劈巨響

#BREAKING At least 9 have been killed and 115 others injured after an explosion ripped through a firework warehouse in southern #Thailand's Sungai Kolok. Preliminary investigation suggests the #blast is caused by welding during construction work on the building. pic.twitter.com/iG5pZkWq19 — Our World (@MeetOurWorld) July 29, 2023

記者林彥臣/綜合報導

泰國南部靠近馬來西亞邊界的小鎮,29日發生一起煙火倉庫大爆炸,造成9人死亡、115人受傷,超過500棟房子毀損,當局初步調查事發原因,可能是焊接作業不慎,才引發爆炸。住在100公尺外的目擊者表示,坐在家裡滑手機,卻聽到一聲雷劈巨響。

▲泰國南部陶公府(Narathiwat)邊境小鎮煙火倉庫大爆炸,造成9死、115傷。(圖/達志影像/美聯社)



綜合外媒報導,事件發生在泰國南部陶公府(Narathiwat)的邊境小鎮雙溪哥樂(Sungai Kolok)於當地時間29日下午3點左右,鎮上市場的一處倉庫,突然發生爆炸,附近的建築、車輛都被遭受嚴重破壞,連屋頂都被掀起,甚至還引發多處火災,現場濃煙密布。

▲煙火倉庫爆炸的威力,造成500棟房子毀損。(圖/達志影像/美聯社)



陶公府行政首長帕格松(Sanon Pongaksorn)表示,爆炸至少造成9人死亡、115人受傷,現場火勢已獲控制,初步調查顯示,事發的煙火倉庫正在施作工程,可能是焊接作業不慎,才引發爆炸。

距離爆炸中心100公尺外的一名目擊者表示,爆炸前正在家裡滑手機,突然傳來一聲「雷劈巨響」整間房子都在搖晃,然後就看到自家的屋頂被掀翻,往屋外一看,到處都是倒塌的房屋,以及倒在路上的行人,現場一片混亂。

#Thailand: At least seven people killed, dozens injured in blast at firecracker warehouse in #Muno district of #Narathiwat, Thailand; rescue operation ongoing.... pic.twitter.com/vilrCClEgl — Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 29, 2023