百萬加密貨幣網紅被分屍！孩子打開「紅色行李箱」嚇傻

▲百萬加密貨幣網紅阿爾加巴被殺害後被分屍。（圖／翻攝fernandoperezalgaba IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

41歲加密貨幣百萬富翁費爾南多·佩雷斯·阿爾加巴（Fernando Perez Algaba）日前被發現遭槍殺後分屍，雙腿及前臂被裝在紅色行李箱內。警方透過屍塊上的紋身確定死者是阿爾加巴，事後也尋獲他的頭顱及軀幹。

綜合外媒報導，阿爾加巴出生於阿根廷，後移居至西班牙，因透過交易加密貨幣而累積數百萬美金的財富，時常在IG上炫富，吸引超過90萬人追蹤。然而，阿爾加巴近日突然搬回阿根廷，並從19日開始失聯。

事後，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的小鎮中，有幾名孩子跑到附近的小溪玩耍，意外發現一個紅色行李箱，幾人在好奇心的驅使下將其打開，卻看到阿爾加巴被肢解的雙腿及前臂，這才讓案情曝光。

▲阿爾加巴時常在IG上炫富。（圖／翻攝fernandoperezalgaba IG）



警方獲報後，立刻開始追查，並在溪中發現另一條手臂，以屍塊上的身分確定死者是阿爾加巴。持續追查之下，警方很快找到阿爾加巴的頭顱及身體，確定死者生前中了3槍，隨後被分屍丟棄，且屍體的切割乾淨俐落，推測是專業人士所為。

警方表示，目前還未確定兇手的動機，但外傳阿爾加巴欠下巨額債務被追殺中。詭異的是，阿爾加巴被殺害前，曾在社交媒體上發文說，「令人難以置信的是，世界上竟然有如此邪惡的人，當你想幫助他們時，他們卻想毀滅你」。