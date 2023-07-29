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護士只看一眼勸「快去醫院」　女孩下秒全身腫脹…2年查不出病因

護士只看一眼勸「快去醫院」　11歲女孩下秒全身腫脹…治療2年查不出病因

▲女孩罹患怪病，差點丟掉小命。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

英國默西賽德郡13歲女孩芭頓（Honey Barton）2年前因手腳腫脹到診所就醫，未料剛進診所就被護士拉到一旁勸：「快到大醫院看病。」而她的身體也彷彿應驗護士的警告，出現全身嚴重腫脹、長出大片怪異皮疹以及腎衰竭症狀，情況一度相當危機。

據《鏡報》報導，芭頓的母親梅根（Megan）還原2年前的特殊遭遇，表示診所護士只看女兒一眼，就把孩子拉到一旁，並勸她們：「立刻去惠斯頓醫院（Whiston Hospital；該郡最重要的醫院之一）就醫。」儘管兩人有些疑惑，但都同意遵從護士建議趕緊去惠斯頓醫院。

芭頓返家後症狀迅速加重，原本只發生在四肢的腫脹開始擴散到全身，身體還出現奇怪的皮疹，最後全身腫脹、失去意識被送到加護病房搶救。更讓梅根始料未及的，是每個救治的醫院到現在仍不清楚女兒得了什麼病。

有的醫師認為是漢他病毒肺症候群（Hantavirus Pulmonary Syndrome），另有人懷疑是史蒂芬強森症候群（Steven-Johnson Syndrome；嚴重的多型性紅斑 ），但都無法確定是哪種疾病在威脅芭頓的生命。梅根透露，當時女兒的胸口腫到令人不敢置信程度，眼睛、嘴巴腫到看不見和無法說法，牙齒也全被牙齦覆蓋，更出現腎衰竭症狀。

梅根表示，喜歡跳舞和滑板的女兒才脫離被霸凌轉學的陰霾，交到了許多朋友還被選為「默西賽德少女」，將在10月角逐全國冠軍，卻又被怪病打亂生活，好在女兒經過多次轉院與治療後康復，現正復健中。梅根也懷疑女兒可能在發病前1天，於克羅基小道（Crocky Trail）不小心吸進、吃進，或被什麼東西螫到才染病。

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