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阿嬤積蓄放鞋盒「打開瞬間崩潰」　20萬私房錢變廢紙

▲▼鈔票,紙鈔,埃及鎊。（圖／達志影像／示意圖）

▲阿嬤私房錢存在鞋盒的20萬私房錢，打開查看全變廢紙。（示意圖／達志影像） 

記者林彥臣／綜合報導

馬來西亞一位阿嬤因為想去麥加朝聖，把自己省吃儉用的積蓄，都存放在鞋盒裡，金額多達3萬令吉（約新台幣20萬），近日打開來查看時，卻發現鈔票都被白蟻咬爛，變成廢紙。

綜合外媒報導，馬來西亞網友凱魯（Khairul Azhar）24日在臉書PO出照片，她的阿嬤打算2024年到麥加朝聖，存下了3萬令吉的積蓄，放在家中的鞋盒，近日拿出來查看，才驚見紙鈔都被白蟻啃成了廢紙。

Hari ini duit yang di simpan oleh nenek saya di kampung untuk Tunaikan Haji tahun depan sebanyak rm30k Habis di makan...

Khairul Azhar 發佈於 2023年7月23日 星期日

凱魯想幫阿嬤把鈔票，拿去國家銀行更換，但無奈大部分的鈔票，都已經被啃成葉子狀，難以辨識鈔票原貌，幾乎無法挽救。

凱魯認為，這件事或許是在提醒阿嬤，不要在家裡存放太多現金。另外還有網友建議阿嬤，可以把錢存到「朝聖基金局」，它會幫助信徒前往麥加朝聖。

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