　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

直升機平安降落變「6死慘劇」　機尾掃到電線桿起火墜毀

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯的「阿爾泰共和國」27日發生一起直升機墜毀意外，造成6人死亡，然而記錄下事發經過的影片卻顯示，墜毀的直升機只剩幾公尺，就能夠平安落地，卻因為機尾掃到電線桿，失去平衡墜毀起火燃燒。

▲▼俄羅斯一架Mi-8直升機，即將落地時掃到電線桿墜毀。（圖／翻攝自微博）

▲俄羅斯一架Mi-8直升機，即將落地時掃到電線桿墜毀。（圖／翻攝自微博，下同）

根據俄媒報導，墜毀的是一架Mi-8直升機，當時正在執行商業航班，其中包括3名機組人員和13名乘客，墜毀意外總共造成6人死亡，其餘傷者皆嚴重燒傷，駕駛、副駕駛、飛行機械師也受重傷。

▲▼俄羅斯一架Mi-8直升機，即將落地時掃到電線桿墜毀。（圖／翻攝自微博）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
中華隊世大運單日勇奪3銀、3銅　楊勇緯錯過「台灣首金」
陽明山「亞尼克夢想村」吹熄燈號！最後營業時間曝
死前狂嘿咻！　海牛兄弟「激烈性愛」肛裂喪命
羅志祥突喊：要公布一件大事！上萬觀眾暴動
大直橋下漂浮屍！家屬悲慟認屍
快訊／保時捷狠撞冰店外牆！4人受傷
40萬直播主遭偷拍！報案「員警全體圍觀裸照」讚身材好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿嬤積蓄放鞋盒「打開瞬間崩潰」　20萬私房錢變廢紙

直升機平安降落變「6死慘劇」　機尾掃到電線桿起火墜毀

從普丁手中搶來購買的火箭！　烏軍「使用北韓武器」反攻俄軍

烏克蘭控：俄軍飛彈空襲第聶伯羅　公寓竄火舌！至少9人受傷

美國狠母被圍捕！掐頸挾14歲女兒當「人肉盾牌」　嗆警：開槍啊

時尚網紅罹「神秘疾病」驟逝　得年僅23歲！家屬證實死訊

希臘野火連燒15天！　政府曝：大多數是人為引起

俄羅斯防守告急？烏軍首次殺到「龍牙防線」　CNN：反攻進展顯著

女性獨居「門口千萬別只放一雙鞋」！陌生男潛住處　她嚇到頭皮發麻

尼日政變！總統衛隊將軍自封領袖　美警告：數億美援恐不保

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

聽到要散步懶惰汪秒趴地裝睡！狗姐姐等到氣炸幫爸「合力拖走」

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

阿嬤積蓄放鞋盒「打開瞬間崩潰」　20萬私房錢變廢紙

直升機平安降落變「6死慘劇」　機尾掃到電線桿起火墜毀

從普丁手中搶來購買的火箭！　烏軍「使用北韓武器」反攻俄軍

烏克蘭控：俄軍飛彈空襲第聶伯羅　公寓竄火舌！至少9人受傷

美國狠母被圍捕！掐頸挾14歲女兒當「人肉盾牌」　嗆警：開槍啊

時尚網紅罹「神秘疾病」驟逝　得年僅23歲！家屬證實死訊

希臘野火連燒15天！　政府曝：大多數是人為引起

俄羅斯防守告急？烏軍首次殺到「龍牙防線」　CNN：反攻進展顯著

女性獨居「門口千萬別只放一雙鞋」！陌生男潛住處　她嚇到頭皮發麻

尼日政變！總統衛隊將軍自封領袖　美警告：數億美援恐不保

YAMAHA「NMAX 125」日本新年式小漲2500元！取消貴族白推深藍新色

中華隊世大運單日勇奪3銀、3銅　楊勇緯錯過「台灣首金」

《Barbie芭比》金句盤點：女人要有錢，但又不能張口要錢，否則就是俗

台中女騎士遭左轉車擊落！「油門線插進腿裡」還被輪胎壓住

陽明山「亞尼克夢想村」7／31結束營業！19年人氣甜點店走入歷史

鬼月4生肖容易卡陰　「這3時辰」出生也要小心煞到

沒有鹹鴨蛋！高雄水產業者推「烏金酥」　超狂10g塊狀烏魚子入餡

哈哈、朱宇宰「狂拿辣椒開黃腔」　劉在錫崩潰：你們有格調一點！

羅志祥突喊：我要公布一件大事！　上萬觀眾看VCR...當場暴動

女星曝在健身房遭偷拍！陌生男「一路跟到淋浴間」嚇到放棄會籍

國際熱門新聞

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

4.6萬年前線蟲復活　產100多個後代

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

海牛兄弟「激烈頻繁性愛」　嘿咻肛裂喪命

看YT學野外求生　美一家3口陳屍帳篷

孩子看電影用手機被罵　媽不滿直接開打

快訊／白宮宣布「軍備援台」　總額約108億台幣

孫女殺「女裝大叔」　祖父曝殺人動機

時尚網紅罹「神秘疾病」驟逝　家屬證實死訊

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

拜登首度認了「次子私生女」：要給她最好的

女性獨居「門口千萬別只放一雙鞋」！

為拍瀑布慘跌！他腳一滑「瞬間被沖走」

更多熱門

相關新聞

澳洲軍方直升機墜海　機上4人下落不明

澳洲軍方直升機墜海　機上4人下落不明

澳洲國防部長證實，軍方一架直升機在進行美澳軍演時墜海，機上4人仍下落不明，恐怕已經罹難；目前軍演也已全面暫停。

搜魚直升機迫降失誤墜海　機上2人獲救

搜魚直升機迫降失誤墜海　機上2人獲救

即／女山友攀登奇萊東稜失蹤

即／女山友攀登奇萊東稜失蹤

南三段領隊登山發作　直升機吊掛下山

南三段領隊登山發作　直升機吊掛下山

62歲男高山症發作　送醫不治

62歲男高山症發作　送醫不治

關鍵字：

直升機阿爾泰共和國Mi-8

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

1度電5.5元！租屋妹「冷氣只吹29度」　房東傻眼了

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

瑤瑤分手8個月後「胸前全透膚」前男友反應曝

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面