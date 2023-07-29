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烏克蘭控：俄軍飛彈空襲第聶伯羅　公寓竄火舌！至少9人受傷

▲▼第聶伯羅28日晚間遭飛彈攻擊。（圖／路透）

▲ 第聶伯羅28日晚間遭飛彈攻擊，下同。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭指控，中部城市第聶伯羅一棟公寓及一棟安全部門大樓28日晚間遭俄軍飛彈攻擊，至少造成9人受傷，包括2名兒童，且對周圍建築帶來廣泛破壞。總統澤倫斯基表示，將盡一切努力使俄羅斯受到懲罰。

根據《衛報》，第聶伯羅州州長賴薩克（Serhiy Lysak）在國家電視台上說明，初步資訊顯示，2枚伊斯坎德爾飛彈（Iskander）在28日晚間約8點半擊中第聶伯羅，公寓部分被毀，所幸因尚未開放入住，當時公寓內沒有多少人，受困人員已經獲救，而安全部門大樓也有部分受損，並坦言這對第聶伯羅來說是個「艱難的夜晚」。

▲▼第聶伯羅28日晚間遭飛彈攻擊。（圖／路透）

▲▼第聶伯羅28日晚間遭飛彈攻擊。（圖／路透）

第聶伯羅市市長菲拉妥夫（Borys Filatov）則說明，這是烏克蘭國家安全局（SBU）安全服務大樓第三次成為襲擊目標，不過二棟大樓遇襲時基本上都是空的，由於公寓剛完工不久，仍在出售階段。

烏克蘭國家緊急救難服務處首長克魯柯（Sergiy Kruk）在Telegram上表示，「第聶伯羅，又一起恐怖攻擊。目前我們已知有9人受傷，包括2名兒童」，搜救行動仍在繼續。

澤倫斯基也在推特上傳建築遇襲後竄出大火及濃煙的畫面，並發文寫下，「又是俄羅斯的飛彈恐怖攻擊」，「我們將盡一切努力使俄羅斯為對我國人民的侵略與恐怖行為受到充分懲罰。」

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