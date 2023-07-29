尼日政變！總統衛隊將軍自封領袖　美警告：數億美援恐不保

▲ 總統衛隊司令查尼自封為新領袖。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西非國家尼日（Niger）總統衛隊26日發動政變，親西方的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭到關押，衛隊隊長查尼將軍（Abdourahamane Tchiani）隨後自封為新任領袖。美國國務院29日對被罷黜的貝佐姆表示支持，同時警告軍方，可能停止與尼日在安全及其他方面的合作，數億美元援助恐怕不保。

綜合BBC及《衛報》，現年63歲的貝佐姆是撒赫爾地區（Sahel）為數不多的民選及親西方領袖之一，被西方視為打擊該地區伊斯蘭武裝份子的重要盟友，26日上午政變爆發至今都和家人被軟禁在總統府內，據稱健康狀況良好，可與其他國家元首通話。

美國國務卿布林肯2天內二度致電貝佐姆，對他表達堅定不移的支持，並稱華府將繼續努力，確保全面恢復尼日憲法秩序及民主統治。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）也透露，布林肯和尼日前總統伊素福（Mahamadou Issoufou）通電時表示，關押貝佐姆威脅美國與尼日多年來的合作與數億美元援助，對此感到遺憾。

率領總統衛隊推翻政權的查尼2011年以來持續擔任隊長，28日透過國家電視台露面，自行宣布為「保衛祖國全國委員會」主席，且公開警告，任何外國軍事干預都會帶來混亂，並稱這場政變是為回應與聖戰份子流血事件相關的安全局勢惡化。

聯合國安全理事會呼籲，立即無條件釋放貝佐姆，並譴責軍方「企圖違憲改變合法政府」。曾殖民尼日的法國也表示，不承認任何政變領袖，僅承認貝佐姆為國家元首，「我們以最強烈的措辭重申，國際社會明確要求，立即恢復憲法秩序及民主選舉的文官政權。」