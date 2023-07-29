從普丁手中搶來購買的火箭！　烏軍「使用北韓武器」反攻俄軍

▲烏克蘭士兵正在使用蘇聯製的BM-21「冰雹」火箭炮，準備向前線的俄軍發砲攻擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近烏克蘭軍隊在東部戰線激起反攻，美國等為首的西方國家更指控，俄羅斯秘密透過海上運輸進口北韓（朝鮮）生產的武器。最新消息指出，莫斯科、平壤當局針對西方指控不斷否認，而俄烏戰場上也未見俄軍使用北韓武器的跡象；不過與此同時，烏軍卻被發現，似乎使用從俄國手上搶來的北韓飛彈攻擊俄軍。

根據英媒《金融時報》、《路透社》，有人在烏東頓內茨克州巴赫姆特的戰場上觀察到，原本被訓練使用舊蘇聯製BM-21「冰雹」火箭炮的烏克蘭軍隊，最近卻被發現疑似改用北韓生產的火箭炮，這些火箭疑似是在北韓將火箭運抵俄國前，被一個對烏克蘭抱持友好態度的國家扣押，然後再運往烏克蘭。

報導引述烏克蘭國防部的說法。烏克蘭國防部暗示，這些武器其實是從俄羅斯人手中繳獲的。

美國情報當局先後透露，俄國在俄烏戰場上耗盡彈藥，去年9月疑似向北韓採購用於俄烏戰爭的數百萬枚火箭，去年12月北韓又向俄國傭兵組織瓦格納集團販售步兵用火箭、飛彈等彈藥與武器；今年3月，俄國又向北韓提供糧食支援，作為向北韓追加取得彈藥的條件。

《路透社》表示，儘管美國情報當局指控俄國、北韓之間存在著某種軍火交易，但過去這段時間內在俄烏戰場上，卻幾乎是不常見到北韓武器被俄軍使用的畫面。

南韓《韓聯社》分析，俄羅斯國防部長蕭依古最近訪問北韓首都平壤，出席北韓「戰勝節」70周年閱兵儀式，同時還在北韓最高領導人金正恩的介紹下，參觀由北韓主辦的軍武展覽會，現場擺放由北韓最新研發、外觀激似美國RQ-4全球鷹偵察機的戰略無人偵察機，外界推測蕭依古可能在和金正恩的會談上，進行雙方間的軍火交易。