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女性獨居「門口千萬別只放一雙鞋」！陌生男潛住處　她嚇到頭皮發麻

▲▼獨居女性安全備受威脅。在南韓則是建議，可以在大門口多放幾雙鞋，尤其以男性的鞋子為佳。（圖／CFP）

▲獨居女性安全備受威脅。在南韓則是建議，可以在大門口多放幾雙鞋，尤其以男性的鞋子為佳。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

防人之心不可無！知名旅日部落客「魚漿夫婦」分享在日本居住的小知識，提醒獨居女性晚間下班在超商買冰時，千萬別只買一支冰，必須營造「很多人住」的感覺，否則會招致有心人士盯上。其實在南韓，女性安全也是備受關注的議題，當地建議女性在外獨居時，門口千萬別只放一雙鞋，而是可以多放一雙男生的皮鞋，提防壞人入侵。

根據韓媒《韓聯社》、《亞細亞經濟》，南韓今年4月中發生一樁獨居年輕女性，其住處被60多歲陌生男子莫名侵入，且還遭到對方毆打頭部的離譜事件，只因為該名女性在住處的玄關大門前，只擺放一雙自己的鞋子，從鞋子外觀上就能判斷該戶公寓只住一名獨居女性，吸引有心人士的關注。

南韓警方在調查後指出，全羅北道金堤市金山面某棟社區型公寓大樓在4月11日下午2時發生一樁離譜案件，60多歲的A男見到獨居女子B某大門稍微打開，儘管雙方互不認識，他還是見獵心喜地潛入B某住處，最後遭到B某發現，因此多次攻擊B某的頭部，警方接獲B某報案後迅速趕往現場，A男當場被警方逮捕。

▲超商冰品玲琅滿目。（圖／記者閔文昱攝）

▲魚漿夫婦引述日本當地推文，表示女生千萬別買單支冰淇淋，否則會被色狼盯上。（示意圖／記者閔文昱攝）

B某解釋，當時她為了要讓家裡保持通風，才決定稍微打開家門。事後，A男在接受警方偵訊時辯稱，他是因為「看到B某住處玄關大門『只擺一雙女鞋』，出於好心提醒，才決定潛入對方家門」。

考量到A男恐怕打算潛入B某住處涉嫌性侵對方，因此警方展開更詳細的調查。

其實在南韓，單身獨居女性住處遭到陌生男子潛入的新聞並不算少見。2019年5月底，首爾市冠岳區新林洞長相秀麗的長髮女性醉醺醺回到獨居套房住處，正當她準備按電子密碼鎖時，突然遭陌生男子跟蹤，男子甚至試圖解開房門電子密碼鎖，該段監視器影像流出後引發社會關注。

今年5月16日，一名獨自居住在京畿道富川市的20多歲女性，她發現竟有一條極細的鐵絲網從住處大門門縫鑽入，門外的對方試圖以鐵絲網勾住內端門把、撬開大門，害她驚嚇到連忙發問「請問你是誰？」。

▼京畿道富川市20多歲女性發現，住處大門遭陌生男子試圖以鐵絲撬開。

5月21日，京畿道議政府市一名30多歲男子，平常愛偷看隔壁女鄰居返家時按電子密碼鎖，豈料他記住對方家大門密碼後竟然潛入對方家7次，最後遭到警方逮捕。

根據韓媒《保安News》，一人（獨居）家庭今年4月底為所有南韓家戶組成形態的大宗，占比達到41%（983萬戶），其中女性獨居所遇到的安全問題受到社會關注，尤其單人套房或聯立式住宅在安全防護上容易產生漏洞。

報導指出一些建議，表示獨居女性為了避免讓有心人士成功打探「獨居」的事實、進而產生潛入住家的念頭，其實有幾種著名的方式，包括玄關大門入口處可以多擺一雙成年男性的鞋子、在曬衣架掛上男性的內衣，或手機存取男性講「你是誰」的聲音錄音檔，以及網路購物時將包裹領取人登記為男性的姓名。

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