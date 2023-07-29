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半小時前才知「有女兒了」！　20歲準爸爸回家路上撞車亡

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 卡恩在派對上得知，女兒將在12月出生。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一對年輕的準爸媽為尚未出生的孩子舉辦性別揭曉派對，開心得知將在今年12月迎來一個女兒，沒想到不到30分鐘後，20歲的準爸爸竟在回家路上發生嚴重車禍，3周後於24日宣告不治，令家屬悲慟不已。

綜合《鏡報》等英媒，20歲男子卡恩（Ben Cann）2日在性別揭曉派對上，在家人簇擁下戳破氣球，得知將在12月出生的孩子是個女兒，然而就在30分鐘後，他在開車回家路上和另一輛車相撞，24日在醫院不治身亡，警方仍在調查事發經過。

卡恩是家中7個兄弟姊妹中的么子，深受家人疼愛。母親茱迪思（Judith）回憶，卡恩每天清晨6點半就出門做木工、當學徒，再3個月就能取得認證，做每件事都全心投入，得知女友懷的是女兒時欣喜若狂，儘管他並不喜歡吵鬧，但那天在派對上非常開心，臉上掛著最燦爛的笑容，度過最美好的時光。

友人菲瑞（Alexandra Farrell）在募資平台上寫道，「失去最美麗、善良又有愛心的卡恩後，我們的心都碎了」，「他有了一個美麗的小公主，我們都知道他會成為最完美的爸爸」，呼籲想一起悼念卡恩的親友捐款資助，截至目前已募得2940英鎊（近新台幣12萬）。

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