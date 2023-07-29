他冤獄17年申請4000萬賠償！　竟要先扣除「坐牢食宿費」

▲現年57歲的馬爾金森（Andrew Malkinson）坐冤獄17年。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子在2003年因被控性侵而入獄17年，最終在2020年還給男子清白，但坐了17年冤獄的他卻被告知，如果要獲得政府補償的話，必須要先扣除坐牢17年的「住宿和伙食費」，讓他難以接受。

根據《天空新聞》報導，現年57歲的馬爾金森（Andrew Malkinson）在2003年被控性侵一名婦女，儘管他堅稱無罪，但仍被判處無期徒刑，至少需服刑7年才可假釋，但因為他自始至終都堅持清白，所以最終在監獄待了17年，直到2020年發現真正犯案者的DNA證據才獲釋。

白白坐了17年冤獄的馬爾金森，原本應該重新迎接人生，但他至今仍受到警方嚴密監控，就連名字都還在性犯罪者登記冊上，只能靠著福利金過活。更離譜的是，雖然這17年的冤獄可能會讓他拿到100萬英鎊（約台幣4013萬元）的賠償金，但這筆錢居然需要先扣除他過去17年在監獄的住宿費和伙食費。

報導指出，雖然對馬爾金森的所有指控都被撤銷，但至今未收到上訴法院的無罪聲明，如果沒有這項聲明，他就無法要求賠償，「這個過程是一場全新的戰鬥，每一步都是阻力。」

事實上，冤獄賠償金必須扣除住宿和伙食費在英國已經行之有年，最早可追溯到1978年的報童布里奇沃特（Carl Bridgewater）槍殺案，當時坐了20年冤獄的兩名被告獲釋後，法院就裁決，賠償金必須減少，因為兩人坐牢期間無須支付本就該支出的生活費。

司法部表示，司法不公的案件賠償必須進行獨立評估，且只有在提交申請後才會由獨立評估人決定，「評估人可以考慮從補償中扣除任何『在拘留期間未發生的生活費支出』，例如囚犯不用支付在外住宿的租金。」

馬爾金森的律師表示，就算最後成功申請賠償，這筆錢要真的進入口袋也要耗費數年的時間。馬爾金森在法庭外發起抗議表示，他無罪釋放後面臨失業和無家可歸，想到自己被政府綁架17年，還得為此付代價就感到相當噁心。