俄羅斯防守告急？烏軍首次殺到「龍牙防線」　CNN：反攻進展顯著

▲烏克蘭軍隊首次到達了俄羅斯的「龍牙」防線附近。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯網上最近流出一段影片，顯示烏克蘭駐紮在南部的軍隊首次到達了俄羅斯關鍵的防線「龍牙」（dragon's teeth）附近，顯示基輔的反攻似乎已進入更具侵略性的新階段。

據CNN報導，相關影片是從俄羅斯的一個軍事陣地所攝。從畫面可見，一輛烏克蘭軍用車輛在一片田地裡行駛後，朝著「龍牙」前的一條溝渠駛去。當軍車撞到壕溝時，只見地面濺起一片塵土，不久後，這輛車似乎就被卡住了。

Ukrainian forces in the south come close to the "dragon's teeth" of the russian Federation - CNN. pic.twitter.com/lVhPSvJzej — Oriannalyla (@Lyla_lilas) July 28, 2023

目前外媒仍不清楚影片中的軍車到底發生了什麼事，但CNN對影片進行地理定位後，認為其拍攝地點位於札波羅熱州（Zaporizhzhia）諾夫（Nove）和哈爾科維（Kharkove）小村莊以東的地區。

親烏克蘭的帳號聲稱，這是烏軍在測試軍車越過戰壕和「龍牙」的能力，而親俄羅斯的帳號則表示，這是他們在一次軍事打擊中的傷亡者。CNN指出，無論如何，可以肯定的是，烏克蘭在南部的反攻在過去數日取得了顯著進展。

報導解釋，所謂的「龍牙」是一種針對裝甲車以及坦克的防禦工事，它通常是鋼筋混凝土製成的方形金字塔形的障礙物，可減緩坦克車的行進速度。衛星圖像顯示，過去幾個月來，俄羅斯在他們控制的烏克蘭領土上佈下了綿延數百英里的「龍牙」防線，還挖了大量的反戰車壕溝。