烏軍發動罕見襲擊！防空系統改成打擊飛彈　直轟俄市中心14傷

▲戈盧別夫在Telegram秀出塔甘羅格市28日被飛彈襲擊後的現場畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯指控烏克蘭在當地28日對俄國境內發射飛彈，導致飛彈的殘骸墜落南部市中心後，炸傷十多名平民。莫斯科指出，這是烏克蘭罕見地對俄羅斯境內目標使用強大武器，而俄羅斯將保留採取「強硬報復措施」的權利。

綜合CNN與《紐約時報》報導，俄羅斯國防部指出，烏克蘭在當地28日對俄羅斯南部發動襲擊，將S-200防空系統的飛彈改裝成打擊飛彈，襲擊距離烏克蘭邊境約40公里的塔甘羅格市（Taganrog）的民用基礎設施；儘管這枚飛彈當下已被俄軍的防空系統及時攔截，但飛彈的殘骸墜入市區後，摧毀了幾棟建築。

▲這起襲擊造成14人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

羅斯托夫州州長戈盧別夫（Vasily Golubev）隨後在Telegram證實，市中心發生了飛彈爆炸事故，造成至少9人受傷，不過當局暫時還未接獲任何人員死亡的通報。俄羅斯衛生部後來指出，共有14人在這起事故中受傷，其中包括4名被碎玻璃劃傷的傷者，另有多名受害者也因受輕傷接受了救護車的救治。

俄羅斯國防部表示，烏克蘭當天也對亞速市（Azov）附近「一片荒蕪的地區」發動了飛彈攻擊，當地距離戰爭前線只有40公里。莫斯科指出，這2波攻擊是烏克蘭少有對俄羅斯境內目標使用如此強大武器攻擊的例子。而俄羅斯外交部聲稱，莫斯科保留採取「強硬報復措施」的權利。