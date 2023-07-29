「卡努」引西南氣流！雨灌6天　曾文水庫有望解渴

▲卡努颱風下周可能引進西南氣流，西南部將有劇烈降雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮昨(28日)遠離台灣，但也帶來不少雨量，氣象粉專指出，杜蘇芮大雨狂灌，過去3天雨量非常驚人，雨量冠軍在屏、東交界的西大武山，高達1587毫米，不過東半部為西部擋了大量雨水，只剩下曾文水庫還非常渴，需指望下周三(8月2日)起強盛西南風。另專家指出，下周三起雨將連下6天，西南部有劇烈降雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，杜蘇芮大雨狂灌，高聳的中央山脈一刀切，降雨分布地形現象相當明顯。過去3雨量非常驚人，雨量冠軍在屏、東交界的西大武山，高達1587毫米，花東山區普遍也高達800~1100毫米，​但也有地方只下了幾滴雨，甚至掛0，東半部為西部擋了大量雨水，提醒近日非必要勿進入東部山區，非常危險。

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▲中央山脈一刀切，東部累積雨量驚人。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前只剩下曾文水庫還非常渴，集水區最大雨量只有接近70毫米，水庫很大，喝飽不容易，需指望下周三起的強盛西南風了。

氣象專家吳德榮指出，下周二(8月1日)受卡努颱風外圍環流影響，迎風面西半部有局部短暫雨，北台灣降雨較明顯；下周三起至8月7日連6天，卡努颱風引進潮溼、不穩定的西南氣流，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，迎風面西南部易有劇烈天氣、並有累積大量降雨的機率，應持續注意最新模式的調整。

▲卡努颱風最新路徑預測。（圖／氣象局）