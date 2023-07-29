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社會 社會焦點 保障人權

潛水教練水下狂毆同行供氧器　女臉腫還腦震盪...求判他重刑

▲▼ 潛水。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲屏東潛水教練不滿自己的潛客被推，竟在水下痛毆另一名女教練。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名楊姓潛水教練帶領潛客下水時，不滿自己帶的潛客因踢到他人，被對方的張姓女教練用手推離，竟在水中抓住張女的潛水背心肩帶，朝張女的面鏡和供氧裝置連續毆打，打到張女面部腫脹、腦震盪，被張女告上法院。屏東地院審理時，法官認為楊犯行明確，又未得到張女諒解，依犯傷害罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元，全案還可上訴。

判決指出，楊姓教練於去年10月31日上午8時許，帶潛客小安(化名)坐船前往琉球鄉威尼斯外海團體潛水，小安下水時，不慎踢到另一名張姓女教練帶領的潛客，張女為保護潛客，用手把小安輕輕推離。

楊男在一旁看到小安被推，心生不滿，竟在張女潛入水中時，用手抓住她的潛水背心肩帶，朝張女面鏡、「二級頭」（即以嘴部含住之水下供氧設備）、額頭狂毆數次，導致張女面鏡脫落，前額被打到腫脹、瘀青，有腦震盪等傷害。

張女事後報警，楊男原本還想否認，最後在審理中才坦承犯行，拿出5萬元想和解，但張女不願意接受，指出「今天慶幸我是教練，倘是一般學員，後果不堪設想」，請求判處楊男重刑。

法官認為，楊男身為合格潛水教練，應知道在水下攻擊他人面鏡及供氧裝置，可能造成他人溺水甚至死亡，產生的危害比在陸地上更高，加上他未取得被害人諒解等一切情狀，依犯傷害罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元，全案還可上訴。

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