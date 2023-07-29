拜登首度認了「次子私生女」！　瞞4年終鬆口：要給孫女最好的

▲ 拜登一家4日在白宮觀賞美國獨立日煙火秀，由左至右依序為拜登、吉兒、杭特與兒子博（Beau）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）與曾是脫衣舞孃的前女友羅勃茲（Lunden Roberts）4年前生下私生女納薇（Navy Joan Roberts），6月才在法庭上達成撫養協議。拜登此前從未承認這名孫女，直到28日才首度公開承認，並稱希望所有孫子女都能過最好的生活。

美媒People率先披露，拜登28日發表聲明指出，「我們的兒子杭特和納薇的母親羅勃茲正共同努力，培養一種符合女兒最大利益的關係，盡可能保護她的隱私」，「這不是政治問題，而是家庭問題。我和吉兒只想留給我們的孫子最好的，包括納薇」。

杭特與羅勃茲之間的法律糾紛在阿肯色州法院持續4年，2019年11月做出裁決，DNA親子鑑定也證實杭特是納薇的父親，儘管他起初不願承認。

他2010年1月同意向羅勃茲支付一筆金額不詳的撫養費，但羅勃茲格隔年4月指控杭特隱瞞證據，無視此前的裁決，應該被判藐視法庭，且要求杭特支付她聘請律師的費用。直到今年6月，雙方才解決這場糾紛，杭特與羅勃茲達成協議，但條款保密。

CNN披露，撫養協議包括杭特將支付納薇的撫養費直到18歲，納薇還將獲得杭特一部分畫作，雙方也將討論為她提供一筆大學基金。另據法庭文件，羅勃茲曾試圖讓納薇改姓拜登，但協議顯示她已經放棄。

除納薇以外，拜登另外6名孫子女包括已故長子博（Beau）和前妻海莉（Hallie）的2個孩子，以及杭特和前妻布勒（Kathleen Buhle）的3個女兒、與現任妻子柯恩（Melissa Cohen）的一個兒子。此前拜登一家始終不願承認納薇的身世，拜登也因此廣受外界批評他冷酷無情。