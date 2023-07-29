日本氣象廳新預測：卡努「提早1天」轉強颱！　最接近台灣時間曝

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日本氣象廳新預測：卡努「提早1天」轉強颱！　8／2最接近台灣

▲▼今年第6號颱風「卡努」29日預測路徑 。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲卡努29日預測路徑 。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張方瑀／綜合報導

今年第6號颱風「卡努」已於28日凌晨3時正式生成，目前以時速20公里的速度持續朝日本沖繩方向前進，日本氣象廳預估，卡努威力會持續增強，原預計8月1日才會轉為「強颱風」，現修正為可能在31日轉強颱風，儘管颱風路徑仍屬於不確定性的範圍，但預測會在2日最接近台灣。

▲▼日氣象廳預測：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱！　8／1影響最大。（圖／日本氣象廳）

▲卡努28日預測路徑 。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本氣象廳資料顯示，卡努28日凌晨3時在菲律賓東邊海域正式從熱帶性低氣壓升級為今年第6號颱風，目前中心位置在北緯16.2度、東經134.3度，以每小時20公里的速度往北北西移動，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。

▲杜蘇芮與卡努雙颱共存29日預測圖。（圖／日本氣象廳）

▲杜蘇芮與卡努雙颱共存29日預測圖。（圖／日本氣象廳）

氣象廳也預測，卡努最快會在31日升級成強烈颱風（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於 44m/s），且持續朝日本南部移動，預計在1日抵達沖繩；屆時瞬間最大陣風可達每秒60公尺，暴風警戒區域達430公里。

氣象廳預估，日本沖繩縣和鹿兒島縣的龍美地區在31日至8月1日間將進入暴風區域，需注意強風暴雨，航班受到影響的機率不小。

依據路徑預測圖，卡努將在2日上午進入台灣北方的東海，屆時近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，接著於3日進入中國華中地區。

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