總理梅洛尼派使節團赴北京　義媒：為「退出一帶一路」做準備

▲義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（圖／路透）



文／中央社記者陳攸瑋羅馬28日專電

義大利總理梅洛尼結束白宮行程，她證實派出使節團出訪北京將是下一個任務。羅馬將有兩個使節團，包括外交使節團與外交部長兼副總理塔加尼帶領的團隊，為不再續簽一帶一路與明年總統出訪做準備。

義大利「蟻報」（Le Formiche）今日報導，正如人們普遍預期，在拜登（Joe Biden）和梅洛尼（Giorgia Meloni）會晤期間談到了中國，還有一帶一路。但梅洛尼保證說，美國總統及其政府並沒有施加任何壓力。梅洛尼會談後在聯合聲明上解釋說：「美國從未問過我們義大利應該做什麼的問題，並強調有關中國的討論是涉及與西方更廣泛的對峙」。

報導指出，梅洛尼還證實，對北京的訪問仍在議程上，並將成為下一個任務之一。預計很快，羅馬將有兩個使團抵達北京，第一個是外交使節團，第二個是由外交部長兼副總理塔加尼（Antonio Tajani）所率領。

據稱，兩個行程，是為不再續簽一帶一路和義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）的訪問做準備。

報導指出，羅馬派外交代表至北京的最大用意，是在尋找最佳時機和方式，在不造成緊張局勢下，不再續簽一帶一路，並讓義大利共和國總統馬達雷拉的訪問順利。

馬達雷拉已訂於明年一月初在馬可波羅（Marco Polo）逝世700週年之際進行訪問，這在一帶一路做出決定後的訪中行程，將別具重要意義。而梅洛尼本人則不太可能參加中國國家主席習近平正計劃於今年10月舉辦第3屆「一帶一路國際合作高峰論壇」。

報導指出，梅洛尼參加10月舉行的一帶一路論壇只會給義大利帶來尷尬，特別是在決定不續簽後。

報導續稱，隨著昨天美義領袖發表聯合聲明，美國和義大利正向北京發出了強烈信號，承諾「就中國帶來的機遇與挑戰加強雙邊和多邊磋商」。此外，他們也重申「維護台海和平穩定至關重要」，這對區域和全球安全與繁榮相當重要。

報導指出，在這樣的聯合聲明中提到台灣，對義大利來說是新鮮事，這表明美國歡迎義大利在印太地區增加參與。