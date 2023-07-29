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社會 社會焦點 保障人權

魔術店夫妻檔印偽鈔！　計程車司機一張照片助破案

雲林1名計程車司機差點收到假鈔，機警地拍下乘客照片，讓警方循線破獲幕後偽鈔集團，避免事端擴大。

▲雲林1名計程車司機差點收到假鈔，機警地拍下乘客照片，讓警方循線破獲幕後偽鈔集團，避免事端擴大。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

年初假鈔流竄全台，由於幾可亂真，引起民眾恐慌，雲林檢警火速組成專案小組追查。一名計程車司機十分機警，拍下使用偽鈔乘客的照片，讓檢警得以層層溯源比對，先逮到下盤商，再揪出藏身幕後的偽鈔案首腦。令人訝異的是，主嫌竟是全台最大魔術店老闆，他在疫情期間異想天開，以印製玩具鈔的手法印製上億偽鈔牟利，部分千元鈔上的「中央銀行」字樣，被改成「玩具銀行」，或僅將紅色小官印的文字進行修改，即行騙全台。

6月30日，雲林地方法院審理終結偽造1.2億元國幣案，幕後主嫌是全台最大魔術店負責人廖泓鈞夫妻檔，2人在疫情期間異想天開，將玩具鈔大量改成假鈔轉售牟利，檢警比照緝捕毒梟的規格層層溯源，查出廖泓鈞傳輸偽鈔檔案至中國，再利用遠端改版回台印製，並以店面門市、蝦皮購物及經由桌遊店下盤商轉賣，導致大量假鈔在全台流通，嚴重影響經濟秩序，合議庭重判廖泓鈞夫妻6年及5年8個月有期徒刑。

全台最大魔術店負責人廖泓鈞夫妻涉及製作偽鈔，2人一審遭重判6年及5年8個月有期徒刑，可上訴。（翻攝廖泓鈞臉書）

▲全台最大魔術店負責人廖泓鈞夫妻涉及製作偽鈔，2人一審遭重判6年及5年8個月有期徒刑，可上訴。

假鈔付車資　遭運匠拍照

全案起於去年12月，雲林一名foodpanda外送員在臉書社團「虎尾人（讚）出來」反映收到假鈔，提醒大家收錢要注意！沒想到接連在其他各地也有人反映拿到序號「HR484268XD」的假鈔，由於當時年關將近，不法集團利用假鈔購物，或以加油、買飲料及點餐外送找零的手法洗錢，搞得人心惶惶，檢方旋即指揮虎尾分局擴大追查。

雲林虎尾一名外送員在臉書社團分享收到序號「HR484268XD」的假鈔，提醒同業及商家小心。（翻攝臉書社團「虎尾人（讚）出來」）

▲雲林虎尾一名外送員在臉書社團分享收到序號「HR484268XD」的假鈔，提醒同業及商家小心。

就在檢警緊鑼密鼓蒐證之際，一名計程車司機在網路留言載客差點拿到假鈔，檢警循線找到他後發現，使用假鈔的乘客是名貨車司機，當時從虎尾市區搭計程車到雲林肉品市場下車，準備駕駛停放在此的貨車，他抵達目的地後掏出一張皺巴巴的千元鈔票，要付100多元的車資。

計程車司機拿到鈔票反覆檢查，察覺有異，問說：「大哥，這張不太像真的，可以換一張嗎？」乘客立刻說：「蛤？假的嗎？」並火速拿回千元鈔，隨即掏出3個50元銅板，連找零都不用就急忙下車。

計程車司機覺得有異，拿起手機拍下該名乘客要上貨車時的照片，警方循著這張照片找到該名貨車司機，成為全案破口。該名司機被拘提到案後坦承，以4千元的價格，向另名黃姓貨車司機買進1萬元假鈔，還沒用完就被逮了。

專案小組層層過濾，搜索使用偽鈔的黃姓貨車司機（右）住處，起出56張千元偽鈔，將他收押突破心防後，又逮到其他共犯。（檢方提供）

▲專案小組層層過濾，搜索使用偽鈔的黃姓貨車司機（右）住處，起出56張千元偽鈔，將他收押突破心防後，又逮到其他共犯。

檢警循線追　扣逾億面額

檢警如獲至寶，循線溯源第二層拘提黃姓貨車司機，黃男哭哭啼啼地宣稱，假鈔來源是玩網路遊戲和其他玩家交易虛擬寶物取得，不知對方來歷，但專案小組查扣他的手機，發現他鬼話連篇，因為假鈔是他透過蝦皮網站向暱稱「魔術」的賣家以每張7元購入，商品說明處雖加註並非真實鈔票，且有警語「勿詐欺使用」、「請勿用在犯罪行為」，但假鈔看起來是1比1還原，仍吸引不少人購買。

今年初全台陸續出現千元偽鈔，台南小吃店收到1張由「魔術印製廠」印製的偽鈔。（翻攝臉書社團「我是仁德人」）

▲今年初全台陸續出現千元偽鈔，台南小吃店收到1張由「魔術印製廠」印製的偽鈔。

該名蝦皮賣家很狡猾，檢警扮成買家想買假鈔並希望面交，但賣家拒絕，只願郵寄，檢警下單後收到假鈔包裹，檢視寄件人資料發現由朱姓男子從高雄大寮寄出，經過海撈上千筆網路交易及包裹寄送資料，溯源第三層終於比對出賣家從事桌遊生意，藉由玩具鈔掩飾犯行，旋即在今年一月南下高雄及屏東等地，兵分十多路大搜索，扣得面額1千多萬元的假鈔。

由於數量龐大且擴及全台，調查局長王俊力注意到嚴重性，親自致電承辦檢察官施家榮，表明調查局全力配合辦案，各地人力均聽候檢方指揮隨時調動，專案小組如虎添翼，經過第四層溯源查出幕後印製假鈔的是全台老字號、規模最大的808魔術店，不但在台北市公館、新北市板橋等地擁有3家門市，還有製作魔術道具的工廠。

雲林檢警年初北上大搜索，從廖泓鈞夫妻的魔術店查扣面額1.2億元的偽鈔。（東森新聞提供）

▲雲林檢警年初北上大搜索，從廖泓鈞夫妻的魔術店查扣面額1.2億元的偽鈔。

隔週，專案小組於北台灣啟動新一波大搜索，在魔術店內查扣各式偽鈔達1.2億元，當時店內掃描機還放著一張百元真鈔，序號與扣得的假鈔相符，成為一大鐵證。此外，檢警也發現主嫌廖泓鈞將檔案傳給中國一家印刷廠，經轉檔修改後再傳輸回台，託人用一般影印機印製，以每張偽鈔1元的價格批發到高雄桌遊店，而門市賣價略高。

辯稱表演用　只賺40萬

廖泓鈞被逮後辯稱，這些假鈔僅供魔術道具及魔術表演、學校社團教學、公司尾牙表演等使用，因為是玩具鈔票，所以沒有真鈔該有的防偽線及浮水印，與真鈔有別，他只賺不到40萬元，沒想到竟有人真的拿去使用。

不過，專案小組根據其他共犯的手機對話發現，有人曾拜託老闆「可以不要印這麼像嗎？」也有人提到「製作鈔票力求逼真，就是要做得像才能騙人」，還有共犯留言「修改後，如果臭流氓拿去詐欺，屬於個人行為，跟商品本身沒有關係。」

廖泓鈞夫妻辯稱印製的是玩具鈔，供魔術或表演使用，但因與真鈔雷同，極易使人混淆，導致不少商家被騙。（翻攝廖泓鈞臉書）

▲廖泓鈞夫妻辯稱印製的是玩具鈔，供魔術或表演使用，但因與真鈔雷同，極易使人混淆，導致不少商家被騙。

雖然該批假鈔紙質較差，但與真鈔相比，僅鈔票上中央銀行字樣旁的2個紅色小官印的文字，被改為「玩具銀行」等字眼，其餘圖案、大小或字樣與真鈔幾乎完全相同，一般人拿到後若沒仔細分辨或用驗鈔筆比對，很容易上當。

中央銀行也去函檢方，認為該批緝獲的偽鈔，不論是外觀、尺寸或顏色皆與真正的鈔券相似，假冒真鈔意圖明顯，有些甚至連發行銀行及印製廠等字樣都一字未改，雖然紅色小官印文字被改為「玩具銀行」等字樣，仍十分微小隱蔽且難被發覺，已對現金交易安全構成威脅。而為感謝專案小組的辛勞，還頒贈150萬元破案獎金慰勞。

雲林虎尾警分局偵破1.2億元偽鈔案，特別製作看板感謝承辦檢察官施家榮（中）指揮偵辦。（雲林縣警局提供）

▲雲林虎尾警分局偵破1.2億元偽鈔案，特別製作看板感謝承辦檢察官施家榮（中）指揮偵辦。

三階段改版　愈改愈逼真

專案小組發現，廖泓鈞每月銷售上萬張假鈔，而他製作假鈔票分3個階段，最早的版本是大字版，即在鈔票正面中間印製斗大的「魔術銀行」字樣，右下角的數字也會標示「玩具鈔票」或「魔術鈔票」，就連背面數字部分也會加上「玩具銀行」的字眼。

後來警語慢慢縮小，第二版本為鈔票正面2個紅色小官印文字改為「玩具銀行」等，下方的「中央印製廠」改為「魔術印製廠」或「玩具印製廠」、背面的「中華民國」改成「玩具銀行」。

到了第三個版本變得最為離譜，只有鈔票中央的2個紅色小印章文字做了修改，其他都跟真鈔樣式一模模一樣樣。幸好檢警及時破案，否則後果不堪設想。


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