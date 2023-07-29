通膨降溫　美股收紅176點

▲美股今天收紅。（圖／路透）
文／中央社紐約28日綜合外電報導
外界矚目的經濟數據顯示，美國6月通貨膨脹降溫，美股今天收紅。台積電ADR漲1.52%、收100.86元。
道瓊工業指數終場上漲176.57點，或0.50%，收在35459.29點。
標準普爾500指數上漲44.82點，或0.99%，收在4582.23點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲266.55點，或1.90%，收在14316.66點。
費城半導體指數上漲83.495點，或2.22%，收在3851.762點。
▲美股今天收紅。（圖／路透）
文／中央社紐約28日綜合外電報導
外界矚目的經濟數據顯示，美國6月通貨膨脹降溫，美股今天收紅。台積電ADR漲1.52%、收100.86元。
道瓊工業指數終場上漲176.57點，或0.50%，收在35459.29點。
標準普爾500指數上漲44.82點，或0.99%，收在4582.23點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲266.55點，或1.90%，收在14316.66點。
費城半導體指數上漲83.495點，或2.22%，收在3851.762點。
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