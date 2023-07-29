俄羅斯指控烏軍：飛彈「恐攻」平民區　將採取嚴厲報復措施

▲俄羅斯指控，邊境城市塔甘羅格（Taganrog）平民區遭到烏軍飛彈轟炸。（圖／翻攝自羅斯托夫州長Telegram）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯國防部表示，位在羅斯托夫州（Rostov）的俄烏邊境城市塔甘羅格（Taganrog）平民區，遭到烏軍的飛彈「恐怖攻擊」，至少造成14人受傷。克里姆林宮發言人證實，總統普丁已經收到塔甘羅格遭到轟炸的報告。俄羅斯外交部也表示，將會採取嚴厲報復措施。

根據CNN報導，塔甘羅格是坐落於亞速海岸的港口城市，距離烏克蘭邊境大約40公里，這也是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，塔甘羅格首次遭到攻擊。

俄羅斯國防部表示，基輔政權使用改裝為攻擊型態的「S-200防空飛彈」，對甘羅格市的住宅與民生設施發動了「恐怖攻擊」。

▲俄羅斯指控烏克蘭，攻擊平民區沒有任何軍事意義。（圖／翻攝自羅斯托夫州長Telegram）



俄羅斯國防部補充，俄羅斯防空系統攔截了2枚飛彈，其中一枚飛彈碎片掉落市中心，並導致建築物損毀，至少造成14人受傷，另一枚飛彈則是落在空曠地帶。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，針對平民和民生基礎設施攻擊，顯然沒有任何軍事意義，呼籲國際社會譴責這起襲擊事件，俄方保留採取嚴厲報復措施的權利。

烏克蘭尚未對俄羅斯的指控，發表任何評論。