70歲翁就診驚覺「全身臟器左右相反」！醫照X光愣：萬中無一的身體

▲70歲患者因為咳嗽跑去醫院看診，照X光才發現體內器官走向完全相反。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

日本漫畫「怪醫黑傑克」曾描繪許多離奇的病例，其中體內器官相反的情況，更是令人瞠目結舌。不過，胸腔科醫師蘇一峰近日看診時，發現年約70歲的患者擁有萬中無一的身體構造，除了心臟在右邊、肝臟在左邊以外，「全身的內臟器官走向左右相反喔」，特殊的案例曝光，瞬間引發討論。

蘇一峰在臉書上分享，這名年約70歲的患者因為咳嗽的症狀，跑來醫院看診，沒想到X光照完以後他發現，患者擁有「萬中無一的身體構造」，讓他忍不住打趣起來，「哇！伯伯，你的身體很特別喔！」

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這時患者也笑了，詢問起哪裡特別，蘇一峰則開口解釋，除了心臟在右邊、肝臟在左邊以外，患者全身內臟器官走向全都「左右相反」，這也讓他十分好奇，難道活了這麼大的歲數，都沒有人提起過嗎？

▼蘇一峰照完X光，也忍不住向患者打趣「伯伯，你的身體很特別喔」。（圖／翻攝臉書／蘇一峰）



患者則開口回應，確實從來沒聽過這件事情，直到因咳嗽來就診才知道。而蘇一峰也耐心解釋，器官轉位（situs inversus）這種情況十分罕見，發生率小於萬分之一，還有另一種類似的型態，則是只有心臟左右相反，其他臟器則走向、位置正常，又稱為「右位心」（Dextrocardia）。

蘇一峰說，這種器官轉位的病人，有些可能出現其他合併症，產生呼吸道的問題，例如氣管擴張症、鼻竇炎和不孕症，目前台灣醫療發達，這種問題通常小時候就會被發現，到70歲才知道的情況較為罕見。

此外，蘇一峰還提到，先前曾去金門的急診支援，同樣也發現了一名小孩的內臟左右相反，離奇的案例曝光後，瞬間在網路上引起討論。

不少網友疑惑發問，這種情況應該是有就醫檢查就能看得出來，為何患者直到70歲才知道自己身體的情況。蘇一峰則開口回應，因為患者沒有合併的特殊疾病，可能一直以來身體都十分健康，所以直到70歲才發現。