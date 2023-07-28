美罕病男天生患有「雙陰莖症」！伴侶上癮讓他超自豪　還被約拍AV

▲美國洛杉磯的男子坦克患有罕見的「雙陰莖症」，天生比別人多一根。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

美國洛杉磯一名男子坦克（Tank）患有罕見的「雙陰莖症」（Diphallia），從小到大生殖器比別人「多一條」，甚至因此受邀拍攝AV，他也對此感到十分自豪，消息在美國網路上引發許多討論。

根據《紐約時報》報導，坦克因為基因異常，患有雙陰莖症，而這種症狀十分罕見，全美罹患該病症的數量僅有不到1千人。

坦克12歲時因為過失殺人被判入獄，直到24歲出獄以後，才開始充分利用自己的器官，每次與伴侶約會時，告知「我有2副生殖器」，對方都不會相信，直到進房以後才被嚇一跳。

坦克也透露，即使只用一邊的生殖器發生關係，另一邊同樣也會有腫脹感，且兩邊會一起射精，而跟他約會的女性當中，也有人喜歡「一次來兩根」，甚至因此沉迷，還邀他一起拍攝AV賺錢。而這名女子分手以後，再也沒有辦法被單一生殖器給滿足。

▼坦克患有雙陰莖症，甚至有伴侶因此沉迷。（示意圖／記者李佳蓉攝）



不過，這種情況也造成了他生活上的不便，有些女性也會因此而受到傷害，因此思前想後，他決定將一邊切除，只留下一副生殖器來過生活。

事實上，坦克家中許多成員都有類似的問題，例如他的叔叔與他有相同的症狀，父親則是睪丸「像公牛一樣大」，一家人都十分特殊。

雖然這種症狀可能令多數男性感到羨慕，但雙陰莖症通常都會伴隨其他問題，例如腎臟、脊椎的疾病，雙陰莖擁有者罹患脊柱裂的風險也較高。