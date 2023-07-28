　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美罕病男天生患有「雙陰莖症」！伴侶上癮讓他超自豪　還被約拍AV

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲美國洛杉磯的男子坦克患有罕見的「雙陰莖症」，天生比別人多一根。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者柯振中／綜合報導

美國洛杉磯一名男子坦克（Tank）患有罕見的「雙陰莖症」（Diphallia），從小到大生殖器比別人「多一條」，甚至因此受邀拍攝AV，他也對此感到十分自豪，消息在美國網路上引發許多討論。

根據《紐約時報》報導，坦克因為基因異常，患有雙陰莖症，而這種症狀十分罕見，全美罹患該病症的數量僅有不到1千人。

坦克12歲時因為過失殺人被判入獄，直到24歲出獄以後，才開始充分利用自己的器官，每次與伴侶約會時，告知「我有2副生殖器」，對方都不會相信，直到進房以後才被嚇一跳。

坦克也透露，即使只用一邊的生殖器發生關係，另一邊同樣也會有腫脹感，且兩邊會一起射精，而跟他約會的女性當中，也有人喜歡「一次來兩根」，甚至因此沉迷，還邀他一起拍攝AV賺錢。而這名女子分手以後，再也沒有辦法被單一生殖器給滿足。

▼坦克患有雙陰莖症，甚至有伴侶因此沉迷。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

不過，這種情況也造成了他生活上的不便，有些女性也會因此而受到傷害，因此思前想後，他決定將一邊切除，只留下一副生殖器來過生活。

事實上，坦克家中許多成員都有類似的問題，例如他的叔叔與他有相同的症狀，父親則是睪丸「像公牛一樣大」，一家人都十分特殊。

雖然這種症狀可能令多數男性感到羨慕，但雙陰莖症通常都會伴隨其他問題，例如腎臟、脊椎的疾病，雙陰莖擁有者罹患脊柱裂的風險也較高。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
男女「颱風天登山」受困　恐吃25萬罰單
罕病男天生患有「雙陰莖症」！伴侶上癮　還被約拍AV
女分屍「女裝大叔」　祖父曝殺人動機
呂美玲宣布退出國民黨
快訊／「新女戰神」再開炮！爆鳳梨吸毒「是持續發生的事」
快訊／鳳梨爆她偷拍對話外流！　罔腰回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美罕病男天生患有「雙陰莖症」！伴侶上癮讓他超自豪　還被約拍AV

精神科醫策畫「女兒動手」女裝大叔被分屍　祖父曝光殺人動機

14歲自閉少女留紙條消失　4年後現身兩千公里外警局報平安

電梯卡2層樓中間！　61歲婦「高溫40度」遇停電受困慘死

媽開出「百人約會」送萬元獎金　女兒真的達成！秀出整排男人名單

日本人平均壽命「連續2年」縮短！　新冠肺炎是主因

力阻福島核廢水排放！中國說服太平洋島國反日：別把海洋當排水溝

離不開吸乳器！她罹罕病「日產5.6公升母乳」　捐1600公升破紀錄

經濟學人：空軍基地數據顯示「中國無侵台急迫性」

烏克蘭揮旗宣布從俄軍手中奪回村莊　普丁認：反攻力度增強

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

春風唱陳奕迅《陀飛輪》「比玖壹壹好聽」　真把王大陸認成柯震東？！..宋芸樺傻眼

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

台灣街頭巧遇「韓哥」請飲料　簽名在機車上！網羨：起飛了

美罕病男天生患有「雙陰莖症」！伴侶上癮讓他超自豪　還被約拍AV

精神科醫策畫「女兒動手」女裝大叔被分屍　祖父曝光殺人動機

14歲自閉少女留紙條消失　4年後現身兩千公里外警局報平安

電梯卡2層樓中間！　61歲婦「高溫40度」遇停電受困慘死

媽開出「百人約會」送萬元獎金　女兒真的達成！秀出整排男人名單

日本人平均壽命「連續2年」縮短！　新冠肺炎是主因

力阻福島核廢水排放！中國說服太平洋島國反日：別把海洋當排水溝

離不開吸乳器！她罹罕病「日產5.6公升母乳」　捐1600公升破紀錄

經濟學人：空軍基地數據顯示「中國無侵台急迫性」

烏克蘭揮旗宣布從俄軍手中奪回村莊　普丁認：反攻力度增強

92億股息入帳！郭台銘親曝「要怎麼花」：這就是我的理財之道

我告訴他們要更認真對待例行賽！快艇盧總對雙星說重話

林采欣一見他們...當場失心瘋！　瘋狂掃貨：太療癒

白天就能微醺！Club Monaco聯手「亞洲50大酒吧」夏季服飾變限定調飲

人像神鏡Tamron 35-150mm F2-2.8　Nikon Z接環版本今秋上市

容祖兒演唱會3度臨時取消！主辦開放退票　她親上火線：我也忐忑不安

柯瑞遭Kobe嚴防仍砍進超遠三分　被老大拍屁股「強裝鎮定」

台電告民營電廠「要求還錢34億」！　二審仍敗訴

素人參審判決怕不怕挨罵「恐龍」　國民法官妙答：歡迎來體驗

中國劃設10萬平方公里「南海禁航區」　越媒分析：飛彈試射

國際熱門新聞

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

網美1年床戰300人：性讓我充滿力量

護士妹在社群網站拍片　被哥哥亂棍打死

精神科醫讓女兒殺女裝大叔　祖父曝殺人動機

美男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮讓他超自豪

日媒曝：若台海開戰恐有「一半日本人餓死」

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

「和眼鏡蛇接吻」被咬鼻畫面曝！印尼弄蛇人慘死

新加坡將處決「20年來首位女囚」

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

聯準會宣布升息1碼　22年來最高水平

人妻露營激吻男後輩！偷拍影片外流　下場慘了

看YT學野外求生　美一家3口陳屍帳篷

更多熱門

相關新聞

瑞士男「想變大」生殖器套鋼環！超慘下場曝

瑞士男「想變大」生殖器套鋼環！超慘下場曝

泰國一名瑞士籍男子日前在自己的生殖器套上鋼環，希望藉此增加性體驗的刺激感，沒想到最後鋼環卻卡在陰莖上無法取下，痛得他滿臉蒼白，連忙就醫。然而院方經診斷也無法取下鋼環，只好聯絡救援隊並動用各式工具，才成功剪斷鋼環，讓男子撿回一條小命。

婦「全身長瘤」產下2女都患病　被網友罵爆

婦「全身長瘤」產下2女都患病　被網友罵爆

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

男「最敏感5部位」泌尿醫羞推！點名它：很多人都忽略

男「最敏感5部位」泌尿醫羞推！點名它：很多人都忽略

男20根手腳指「詭現1變化」！醫PO暴腫照嘆：無法痊癒

男20根手腳指「詭現1變化」！醫PO暴腫照嘆：無法痊癒

關鍵字：

雙陰莖症Diphallia罕見疾病生殖器

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

鳳梨認吸毒：我確實做過！　宣布提告

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

颱風遛狗　路上遇到的全是同品種

賀瓏辯論「拿劉真、辛龍當舉例」

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

更多

最夯影音

更多
鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面