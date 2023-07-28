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精神科醫策畫「女兒動手」女裝大叔被分屍　祖父曝光殺人動機

▲▼日「女裝癖男子」旅館遭斬首　腐爛頭顱終尋獲！1家3口涉案被捕。（圖／翻攝自推特）

▲死者浦仁志。（圖／翻攝自推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本北海道一間旅館2日發生斷頭命案，62歲的男性死者浦仁志全身赤裸陳屍於房內的浴室，而他的頭顱則被砍斷憑空消失。警方調查，59歲的精神科醫師田村修策畫殺人案件，在60歲妻子田村浩子知情的情況下，交由29歲的女兒田村瑠奈執行，而砍斷死者頭部並帶走，是為了拖延警方的辦案進度。

62歲的死者浦仁志已婚並育有2名兒子，而平時的他有女裝癖，2日深夜穿著女裝去夜店遊玩，隨後跟瑠奈碰面，並於2日晚間10時50分進入摩鐵。3小時後，瑠奈拖了一個大行李箱離開，坐上父親田村修的車離開，飯店人員清理房間時驚見沒有頭顱的遺體，才讓案情曝光。

警方追查後，於24日上午逮捕田村修一家三人，並在其住處2樓的浴缸內尋獲浦仁志的頭顱，其頭部腐爛嚴重，並在屋內查獲了瑠奈疑似用於偽裝的深色衣服、金色假髮。

根據《集英社》報導，田村瑠奈的祖父表示，浦仁志疑似以女生的身分接近孫女，透過關心、閒聊家庭情況拉近距離，並在一間摩鐵性侵得逞，導致孫女非常憤怒而產生殺意。

祖父指出，他不清楚性侵事件是何時發生，但他透過兒子、媳婦得知消息時，對方聲稱已跟浦仁志把這件事「解決了」，「我嚴厲地問他們為何不告訴警察，但他們只說以後再也不會見面了，所以不打算公開」，看對方做了這樣的決定而放下心，祖父便未再追問。

然而，浦仁志違反約定再次聯繫瑠奈，讓祖父推測浦仁志的兒子開始策畫這起殺人案件，並在購買鉅子、行李箱後由瑠奈親自動手。因此，祖父受訪時推測，兒子一家三人的殺人動機，可能起因於浦仁志的性侵事件。

報導指出，浦仁志雖熱愛穿著女裝，但仍喜歡女生，經常在特殊夜店、特殊酒吧出沒。此外，熟識浦仁志的女性友人透露，浦仁志經常性騷擾女性，甚至被兩間酒吧、夜店列入黑名單。

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