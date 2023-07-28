14歲自閉少女留紙條消失　4年後現身兩千公里外警局報平安

▲自閉症少女納瓦洛失蹤4年後現身警局。（圖／翻攝自臉書／格倫代爾警局）



實習記者任庭儀／編譯

美國亞利桑那州一名自閉症少女納瓦洛（Alicia Navarro）夜半毫無徵兆獨自離家，4年間聯邦調查局（FBI）展開大規模調查都一無所獲。未料納瓦洛突然主動現身2000公里外警局，因為想讓媽媽知道自己平安無事，母女兩人團圓後情緒激動。

《紐約郵報》報導，納瓦洛是一名高功能自閉症患者，2019年9月夜半趁父母入睡後溜出家門，當時年僅14歲的她只留下一張紙條，上面寫著「我逃跑了。我發誓我會回來的，我很抱歉。」她的母親努涅斯（Jessica Nunez）多年來都沒有放棄尋找女兒，她堅信納瓦洛是被網友誘拐走的。

亞利桑那州警方表示，現年18歲的納瓦洛23日獨自到蒙大拿州當地警局，自稱是來自鳳凰城的失蹤青少年，經通報已與家人團聚。警方透露，納瓦洛到案時十分平靜，稱自己是自願離家出走的，4年間沒有受到任何傷害，只想讓母親知道她很好，並對於母親遭受的一切感到非常抱歉。

母女兩人重聚後情緒激動，努涅斯在宣布這則喜訊，「我想將這份榮耀歸於上帝，感謝祂回應我的祈禱，創造了這個奇蹟。」不過仍有許多問題令警方十分困惑，包括年僅14歲的納瓦洛是如何抵達1900公里外的蒙大拿州、如何解決食衣住行等問題，他們將繼續調查納瓦洛過去4年的行蹤。