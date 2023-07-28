突然收到100多個神祕包裹　女「家門口被塞爆」崩潰：我完全沒訂

▲女子莫名收到100多個不明包裹。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州女子史密斯(Cindy Smith)近來突然收到100多個來自亞馬遜的包裹，但奇怪的是全部都不是她訂的，打開發現收到約1,000個頭燈、800個熱熔膠槍與數十副兒童望遠鏡，處理不完的物品令她非常崩潰。

居住在威廉王子郡(Prince William County)的史密斯向媒體表示，這些神秘包裹近來大量寄到她家中，可是她完全沒有訂貨，發現收件者全是一名叫做張立曉（Lixiao Zhang，音譯）的人，但是她從來沒有聽過這個名字。

類似事件也發生在華盛頓特區的女子莉茲(Liz Geltman)，她5月份時也突然收到大量不明包裹，「這些包裹就像疊疊樂一樣，大量推在我家門口」，打開發現裡面全是兒童床單。

亞馬遜公司表示，他們針對兩起案件進行調查，發現2人收到的大量包裹，可能是國外賣家為了省錢，便把賣不出去的庫存商品隨機寄到陌生人家的地址，以省下倉儲費用，目前他們已採取行動以避免類似事件再發生，並將涉案賣家帳號關閉。

史密斯表示，她原本以為自己遇上新型態詐騙，沒想到竟是無良賣家亂寄貨，不喜歡浪費的她，正在努力把這些貨品分送出去，「我會開車載著這些物品到處跑，看到人就送給他們，所以很多路人都覺得我怪怪的」。