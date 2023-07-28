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力阻福島核廢水排放！中國說服太平洋島國反日：別把海洋當排水溝

▲▼日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

▲日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄先前曾經表示，政府預定今年8月開始排放福島第一核電廠存放、含有氚的「核處理水」（ALPS處理水、核廢水），遭到中國和南韓在野與民間人士的極力反對。最新消息指出，中國不斷在太平洋擴張影響力，最近更試圖透過駐斐濟大使周劍，試圖說服太平洋島國反對日本排放核廢水計畫。

根據日媒《產經新聞》，隨著日本政府拍板定案福島核電廠核處理水的海洋排放計畫，中國試圖透過尋求外交的籌碼和力量，說服太平洋島嶼國家在福島核廢水排放議題上持反對聲浪，由於太平洋國家從過去冷戰時期以來，便淪為各大核武強權進行海上核試驗的地方，因此對於核能自然持憂慮和反對態度。

＊該則報導在日文使用單字「煽る」（あおる，煽動之意），描述中國說服太平洋島國反對排海計畫的舉動。

中國駐斐濟大使周劍今年6月下旬曾經召集當地學者專家、媒體人士，他在言談表示「太平洋並不是日本排放核廢水的下水道」，呼籲環太平洋島國政府應集結媒體力量，向威脅安全的行為「喊不」（Say No），要求反對日本排放福島核電廠核處理水的計畫。

《產經新聞》進一步採訪發現，南太平洋島國索羅門群島，同樣也在該議題受到中國透過外交力量施壓，被要求在排海議題上選邊站。

▲▼ 索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）出訪中國，與中國國家主席習近平會面。（圖／路透）

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今年7月初出訪中國，與中國國家主席習近平會面。（圖／路透）

其實太平洋島國自從第二次世界大戰以後，便淪為各大核武強權進行海上核試驗的戰場，光是美國就曾在比基尼環礁進行20次以上的核試，而比基尼環礁是屬於馬紹爾群島國的一個堡礁，而法國曾在法屬玻里尼亞的穆魯羅亞環礁進行核試，該環礁便位於南太平洋。

太平洋島國論壇秘書長普納（Henry Puna）在今年6月的聲明中便表示，「我們無法從日本的（排海）計畫獲得任何利益，甚至還得讓好幾個世代承擔風險。」

報導指出，中國近年來將南太平洋視為重要戰略地帶，同時逐漸提升進出該區域的力度，2019年甚至成功讓索羅門群島、吉里巴斯和我國（中華民國）斷交，同時選擇和中國建交，去年中國甚至和索羅門群島簽署安全保障協定，允許解放軍軍艦停靠索國港口，而中國打算就福島排海計畫議題尋求外交力量，積極遊說各國和日本撕破臉。

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