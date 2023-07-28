兵變後未被清算？　普里格津在俄羅斯境內「首度公開露面」

▲瓦格納首腦普里格津在兵變後首次公開現身，與中非共和國高階官員合照。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）自6月底兵變以來，首次被證實在俄羅斯公開露面。在一張網路流傳的照片中，普里格津與中非共和國高階官員馬普卡（Freddy Mapouka）握手。

根據BBC報導，普里格津自6月下旬發動兵變失利後，首次在俄羅斯公開露面，他被拍到在27至28日於聖彼得堡舉行的第二屆俄非峰會上，與中非大使馬普卡握手合照。這張照片是由瓦格納負責處理中非事務的重要人物賽蒂（Dmitri Syty）發布在Facebook上的，「大使先生與我分享了第一批俄非峰會的照片，我們看見了熟悉的面孔。」

BBC使用臉部辨識軟體分析照片，將其與普里格津其他照片進行比對，匹配率高達99%，證實照片中人確實是普里格津，且照片背景的環境細節也與聖彼德堡的特雷齊尼皇宮飯店（Trezzini Palace hotel）相符。根據俄媒報導，這家飯店為普里格津所擁有。

報導補充，馬普卡頸部戴的掛繩圖樣與俄非峰會代表的官方掛繩相同，搜索相同圖像並無任何更早日期的副本，表示這張照片是最近才出現在網路上。

報導稱，這次峰會是繼普里格津上周傳出訪問白俄羅斯之後才舉行的，當時普里格津曾在Telegram的一支影片中暗示，瓦格納可能會在晚些時候重新投入俄烏戰爭。俄非峰會期間，俄羅斯總統普丁表示，他打算在商業與援助的基礎上，取代烏克蘭對非洲的糧食出口，未來3到4個月內向布吉納法索、中非、馬利等國「免費」提供2.5萬至5萬噸糧食，以避免全球糧食危機。