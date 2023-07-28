78歲翁山蘇姬出獄！　改「居家軟禁」服完剩餘31年刑期

▲全國民主聯盟高層28日證實，翁山蘇姬已離開監獄。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

緬甸前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）自2021年2月遭緬甸軍政府監禁，日前消息指出，當局有意讓現年78歲的翁山蘇姬離開監獄，改以居家軟禁的方式服完剩餘刑期。全國民主聯盟（NLD）高層28日證實，翁山蘇姬已離開監獄。

綜合France 24、BBC報導，全國民主聯盟高層表示，翁山蘇姬已從監獄轉移轉移至首都奈比多（Naypyidaw）一處高戒備的政府住所。除此之外，全國民主聯盟也透露，翁山蘇姬會晤了緬甸眾議院議長帝昆秒（Ti Khun Myat），並可能與中國駐東協大使鄧錫軍會面。

另一方面，泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）11日證實，他近日曾與翁山蘇姬會面。有傳聞指稱，翁山蘇姬出獄與董恩有關，又或者是緬甸軍方為減輕國際制裁壓力，特意「做秀」給歐美各國看。

現年78歲的翁山蘇姬曾獲得諾貝爾和平獎，在2021年2月1日緬甸軍方發動政變推翻她領導的民選政府時被捕，並被依煽動、選舉舞弊、貪腐與違反國家機密罪等十多項罪行遭判處33年監禁，之後將以居家軟禁的方式服完剩餘31年刑期。