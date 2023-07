5歲童掏槍射殺16個月嬰兒弟　「2童均驗出毒品反應」爸媽被控罪

▲5歲童射殺16個月弟弟,2童皆驗出毒品反應。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國印第安那州傳出5歲童槍殺嬰兒事件,男童在無人看管的情況下,家中拿到爸媽所擁有的槍,意外將才16個月的弟弟射殺,警方後來還在男童與死者身上驗出古柯鹼與大麻等毒品反應,目前已將爸媽逮捕。

印第安那州拉法葉(Lafayette)一名5歲男童今年3月在家中,持槍射殺僅16個月大的弟弟以賽亞(Isiah)。警方後來逮捕27歲父親強生(Deonta Jermaine Johnson),與24歲母親莎蒂亞(Shatia Tiara Welch),事發當時強生正在睡覺,身為護士的莎蒂亞剛好不在家。

Deonta Jermaine Johnson, 27, (right) & Shatia Tiara Welch, 24, (left) have been charged with neglect & various drug charges in Lafayette, IN..



after their 5-year-old son shot & killed his 16-month-old baby brother while high on cocaine.



The baby had marijuana in his system. pic.twitter.com/SvrJ6N5mKZ