5歲童掏槍射殺16個月嬰兒弟　「2童均驗出毒品反應」爸媽被控罪

▲5歲童射殺16個月弟弟，2童皆驗出毒品反應。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州傳出5歲童槍殺嬰兒事件，男童在無人看管的情況下，家中拿到爸媽所擁有的槍，意外將才16個月的弟弟射殺，警方後來還在男童與死者身上驗出古柯鹼與大麻等毒品反應，目前已將爸媽逮捕。

印第安那州拉法葉(Lafayette)一名5歲男童今年3月在家中，持槍射殺僅16個月大的弟弟以賽亞(Isiah)。警方後來逮捕27歲父親強生(Deonta Jermaine Johnson)，與24歲母親莎蒂亞(Shatia Tiara Welch)，事發當時強生正在睡覺，身為護士的莎蒂亞剛好不在家。

Deonta Jermaine Johnson, 27, (right) & Shatia Tiara Welch, 24, (left) have been charged with neglect & various drug charges in Lafayette, IN..



after their 5-year-old son shot & killed his 16-month-old baby brother while high on cocaine.



The baby had marijuana in his system. pic.twitter.com/SvrJ6N5mKZ — Jade Jackson (@IAMJADEJACKSON) July 27, 2023

強生報案時，謊稱以賽亞是被哥哥摔倒或是打傷，並且否認家裡有槍，後來才坦承妻子在房內有放置一把槍。警方前往現場調查時，從死者家中搜出93顆芬太尼(fentanyl)藥片、大麻等毒品，結果又在5歲男童與死者身上驗出毒品反應。

目前強生與莎蒂亞除了被指控疏忽導致兒童死亡、疏忽導致身體傷害等罪名外，又被加控持有、交易麻醉藥品與大麻的罪名，將有可能面臨20至40年刑期，並判處美元1萬元（約台幣31萬元）罰金。