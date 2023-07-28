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主權爭議延燒世大運　印度向中國提強烈抗議

▲▼ 印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）（圖／翻攝自YouTube／Ministry of External Affairs, India）

▲ 巴格奇27日舉行例行記者會。（圖／翻攝自YouTube／Ministry of External Affairs, India）

文／中央社記者林行健新德里27日專電

印中主權爭議延燒到體育賽事，中國為部分準備參加成都世大運的印度選手發給「另紙簽證」，印度外交部因此制止相關選手登機，並對中國提出強烈抗議。

第31屆世大運明天將在成都開幕，印度武術代表隊的8名選手當中，有3人是來自阿魯納查省（Arunachal Pradesh），由於中國聲稱擁有阿魯納查省的主權，因此只核發「另紙簽證」給這3名印度選手。

印度政府今天清晨在武術隊出發前緊急喊卡，制止選手持「另紙簽證」登機。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）今天下午在例行記者會上說，印度政府已向中國提出「強烈抗議」。

巴格奇說：「印度政府注意到，準備赴中國參加國際體育賽事的部分印度選手，被發給另紙簽證。此舉無可接受，我們已向中方提出強烈抗議，重申印度的一貫立場。印度保留採取恰當回應的權利。」

中國稱阿魯納查省為「藏南地區」，中國民政部自2017年迄今，3度發布地名「標準化處理」名單，將當地總共32個居住點、山峰、河流及地域重新命名。

印度政府拒絕接受中方的命名，稱阿魯納查省是印度不可分割的領土，這項事實不會因中國自創地名而改變。

去年12月，中印士兵在阿魯納查省的達旺（Tawang）地區發生衝突，造成數人受傷，無人死亡。

中國大約自2000年後開始，只為阿魯納查省的居民核發「另紙簽證」，而非在護照上貼簽證或蓋章，這意味著中國不承認印度對阿魯納查省的主權。

印度機場海關則是拒絕讓持「另紙簽證」的印度公民登機，以免被解讀為承認阿魯納查省主權存有爭議。（編輯：高照芬）

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