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75天健身挑戰「每天喝水近4公升」！　網紅第12天水中毒送醫

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 蜜雪兒因為水中毒相當不適，不得不就醫治療。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名網紅挑戰先前爆紅的瘦身鍛鍊法「75艱難挑戰（75 Hard Challenge）」，必須在75天內嚴格控制飲食，不喝酒、不吃零食，且每天需健身2次、喝近3.8公升的水，堅持到第12天卻因水中毒送醫。

@michellefairburn Send help #waterpoisoning #75hard #75hardchallenge ♬ original sound - Michelle Fairburn

《紐約郵報》報導，TikTok網紅、房地產經紀人蜜雪兒（Michelle Fairburn）25日PO出一段影片，只見她虛弱地對著鏡頭說明，「我想我水中毒了，感覺一點都不好」，半夜多次起床上廁所、肌肉無力且毫無食慾，讓她不知道該怎麼辦。

令蜜雪兒困擾的是，這項挑戰要求只要一天沒有遵守就必須從頭開始，「我可不想失敗，我不想從第一天開始。我可以強迫自己完成，我可以的，只要慢慢訓練就好。」

然而，蜜雪兒求助醫師後被迫送往醫院，因為她連續12天來每天灌1加侖（近3.8公升）的水，導致身體嚴重缺鈉。若未及時治療，嚴重缺鈉或低血鈉症可能危及生命。儘管血檢結果在正常範圍內，令醫師相當困惑，但她確信自己的症狀是因短時間內快速喝水造成。

蜜雪兒後續也上傳影片呼籲，千萬不要忽略身體發出的警訊。不過她仍強調，「我還是要做75艱難挑戰，我不會放棄」，但醫生要她每天只能喝不到500毫升的水。

這項挑戰由企業家兼網紅弗里塞拉（Andy Frisella）發明，號稱用來測試心理韌性，標榜是給大腦的鐵人運動，而不是健身計畫。但部分專家警告，這項挑戰不僅不實際，且對大多數人來說並不安全，也沒有促進健康的運動、飲食與休息，反而會浪費很多精力。

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