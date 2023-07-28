日本防衛白皮書「高度關注台灣」　指中國為空前最大戰略挑戰

▲新版防衛白皮書強調日本的安保環境正進入新的危機時代。（示意圖／路透）



文／中央社記者楊明珠東京28日專電

日本基於去年底通過的國家安全保障戰略3文件所擬定的新版防衛白皮書今天出爐，內容強調日本的安保環境正進入新的危機時代，有必要徹底強化包括擁有「反擊能力」在內的防衛能力。白皮書中對台灣議題的描述比去年更升級。

日本新版防衛白皮書（簡稱白皮書）今天上午在內閣會議上通過。白皮書刊登防衛大臣濱田靖一的看法指出，世界正面臨歷史的分歧點，國際社會迎來二戰後最大考驗之際，正邁入新的危機時代。俄羅斯對烏克蘭的侵略，身為聯合國安理會常任理事國無視國際法侵略主權國家，不斷以核武進行恫嚇的言行，堪稱前所未聞。

中國包含核武、彈道飛彈在內的軍力的質與量急速強化。同時，中國在東海、南海正持續並加強以武力片面改變現狀或有此企圖。此外，北韓頻頻發射彈道飛彈等正急速進行核武及彈道飛彈的開發。白皮書刊載2013年以前及至2022年（現行國家安全保障戰略策定時）之間的變化，以「激動的時代－10年的變化」為題推出特集一。內容指出，對日本的安保而言，北韓是重大且緊迫的威脅；俄羅斯在印度太平洋地區與中國搭檔進行戰略上的合作，是安全保障上的強烈憂慮；中國對外的態度與軍事動向等是日本與國際社會嚴重的憂慮事項，是空前最大的戰略挑戰。

有關中國的動向，白皮書記載中國在台灣周邊的活動趨於活絡。中國堅持和平統一的方針，但不排除對台動武的可能性。中國2022年8月發射彈道飛彈時有5枚落在日本的專屬經濟區。中國軍機進入台灣空域的次數大增，2020年380架、2021年972架、2022年逾1733架。

白皮書特集二的主題是國家防衛戰略。內容指出，從俄烏戰爭可知烏克蘭未充分擁有嚇阻俄羅斯侵略的能力才遭到侵略。現代的戰爭已有明顯化的新戰法，這包括彈道飛彈及巡弋飛彈的大規模飛彈攻擊；太空、網路、電磁波的領域、無人機等的非對稱攻擊等，以及包含資訊戰在內的混合戰。

白皮書列出日本3大防衛目標，包括1.創造不容許以武力片面改變現狀的安保環境，2.與同盟國、理念相同國等合作嚇阻或因應以武力片面改變現狀的情況或其企圖，讓事態早日平息，3.萬一日本遭到侵略，日本將負起主要責任因應，接受同盟國等的支援予以嚇阻或排除。

有關日本去年底制訂的包括國家安全保障戰略在內的3文件（安保3文件），白皮書以新的章節做介紹。有關日本將擁有反擊能力（對敵方基地攻擊的能力）一事，白皮書說明，為了保護人民生命與生活，積極展開外交應是優先事項，但用以支持外交的防衛能力也十分重要。

防衛力的徹底加強有距外防衛能力、統合防空飛彈防衛能力、跨領域作戰能力（太空、網路、陸海空自衛隊的裝備）、指揮統制暨情報相關機能、機動部署能力暨保護國民、持續性暨強韌性（彈藥、誘導彈 、裝備品的修理等、設施的強韌化）、防衛生產基盤的強化及研發，以及其他。

在防衛費方面，今後5年所需的經費是43.5兆日圓（約新台幣9.7兆元），而前次2019-2023年度是17.2兆日圓。2027年度的防衛費將努力達到國內生產毛額（GDP）的2%，將2023年度列為徹底強化防衛能力的「元年」，在相關預算上將有所體現。

▲日本新版防衛白皮書。（圖／取自日本防衛省）



白皮書第I部第1章概觀，記載有關全球安全保障環境、印度太平洋地區的安全保障環境。第2章記載俄羅斯的侵略及烏克蘭的防衛。第3章記載各國的防衛政策。有關中國，指出中國在台灣周邊的動向，並以一整頁解說針對台灣的中國軍事動向。

此外，也描述美中關係、印太地區的美中軍事動向、台灣的軍力與兩岸軍事平衡。內容指出，整體而言，兩岸軍力的平衡正朝對中國有利的方向急速傾斜。

有關飛彈攻擊能力，中國擁有射程涵蓋台灣的短程彈道飛彈、多管火箭炮等。相對於此，台灣有從美國引進的愛國者二型飛彈（PAC-2）的性能提升及愛國者三型飛彈（PAC-3）新裝備等強化飛彈防禦能力，但被認為對於因應飽和攻擊的能力有限。台灣目前也在加強距外攻擊能力的提升。

白皮書記載，中國在台灣周邊的威壓式的軍事活動趨於活絡，有關對國際社會的安全與繁榮不可或缺的台灣海峽的和平穩定，不僅是印太地區，在整體國際社會，憂慮正升高。以武力片面改變現狀一事，不僅是印太地區，也是世界共通的課題，日本將與同盟國美國及理念相同國家、國際社會合作，更關注相關動向。

白皮書也提及日本沖繩與那國島與台灣的關係。內容指出，去年8月中國發射9枚彈道飛彈，其中有一枚落在距離與那國島約80公里處，對當地居民造成威脅。