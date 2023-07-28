百萬分之一機率！女海鮮吃到「9.8mm珍珠」　被男友求婚做訂婚戒

▲女子意外發現的珍珠做成婚戒。（圖／翻攝自Instagram／bridgerestaurantri）

記者李振慧／綜合報導

美國羅德島州女子桑迪(Sandy Sikorski)與男友肯(Ken Steinkamp)在餐廳享用海鮮大餐時，突然在蚌蠣中發現一顆圓圓的硬物，吐出來一看，竟然是一顆價值不斐的珍珠，後來決定把珍珠做成訂婚戒紀念。

女子桑迪與男友肯2021年12月與親友一同在韋斯特利(Westerly)當地餐廳The Bridge Restaurant and Raw Bar用餐時，她拿走了最後一個蚌蠣來吃，結果突然發現嘴中吃到異物。

桑迪表示，「我嘴中吃到了一顆硬硬又圓圓的東西，我好奇是什麼，便吐出來放在手上，我大嫂看了以後還問說，『那是一顆牙齒嗎』」，後來發現是一顆約9.8公釐的珍珠。

桑迪與男友後來將珍珠送去給珠寶商檢測，對方告訴她，要天然製作出這樣重量與尺寸珍珠，至少需要50多年，約百萬分之一的機率才能發現這種珍珠。

如今交往4年的桑迪獲得男友求婚，他們決定使用當初發現的珍珠製成婚戒，並且再回到同一間餐廳慶祝。老闆娘得知喜訊也十分驚喜，幫忙將他們的故事分享在網上，獲得許多網友祝福。