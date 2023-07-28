　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18歲生日爸爸沒帶她去弄頭髮　女怒潑強鹼清潔劑害64歲父灼傷慘死

18歲生日爸爸沒帶她去弄頭髮　女怒潑強鹼清潔劑害64歲父灼傷慘死。（圖／翻攝自Michigan State Police）

▲女子用強鹼清潔劑殺父。（圖／翻攝自Michigan State Police）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州18歲女子梅根(Megan Imirowicz)因為生氣64歲父親康拉德(Konrad)沒帶她去弄頭髮，竟然趁對方喝醉熟睡時，朝身上潑灑強鹼清潔劑，導致嚴重化學灼傷，後來不治身亡，讓原本被控家暴罪的她改為謀殺罪受審。

現年19歲的梅根，2021年10月因為父親喝醉酒，沒有帶她去髮廊弄頭髮，害她無法美美地出席18歲生日派對，一氣之下趁對方熟睡時使用強鹼清潔劑攻擊。

全身嚴重化學灼傷的康拉德後來在醫院接受5個月治療，就醫期間由於反覆出現感染，進行雙腿截肢、氣切手術、皮膚移植和洗腎，最後仍於2022年3月被宣告不治身亡。

梅根被捕時原本不承認她有攻擊父親，後來又辯稱她只有用麵包砸父親，沒有用強鹼，最後眼看無法圓謊才終於坦承罪行。

梅根在接受審判期間，一直被關押在奧克蘭郡監獄中長達500多天，25日出席聽證會時，強調自己不像檢方形容的那樣，她不是個怪物，自從知道犯下大錯後一直很懊悔，最後獲得法院判處1年刑期，5年緩刑，除了支付法庭費用與罰款外，緩刑期間需要接受心理健康評估、酒精藥物檢測，每晚限制在9點以前回家，並且配戴電子腳鐐。

ET快訊
快訊／立委參選人同框郭台銘　黨紀處分出爐
快訊／首件國民法官參審　酒駕撞死單親爸判7年2月
傳承90年　旅遊必吃「戴記扁食」宣布歇業
勞保繳24年「死後1毛錢拿不到」　魔鬼細節曝光！1關鍵多領1
張忠謀重返台積電　全樓爆掌聲高喊「爺爺我愛您」
「旺盛颱風尾」對流爆發！　劇烈降雨熱區出爐
快訊／杜蘇芮帶豪雨　水庫挹注狀況曝！
《大學生》女星穿錯健身衣！「大家一直看我胸部」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公車司機惡意把82歲婦趕下車　「拐杖卡車門」拖行45分鐘雙腿截肢

才剛成為護士！21歲女愛在「社群網站拍片」　被22歲哥亂棍打死

開車墜落122公尺！男爆頭受困懸崖底下　靠隨身iPhone一功能救命

爺剛好沒看著孩子　1歲女童被寵物犬撞進「23cm深泳池」溺水身亡

看起來像「一袋彈珠」長頭上　醫切開女15公分腫瘤取出大量白圓球

無人教室變砲房　監視器拍到22歲女師和男學生校內「激戰1小時」

主權爭議延燒世大運　印度向中國提強烈抗議

百萬分之一機率！女海鮮吃到「9.8mm珍珠」　被男友求婚做訂婚戒

看YouTube學野外求生！　美一家3口「木乃伊化」陳屍帳篷

金正恩出席戰勝節閱兵！新款無人機飛行亮相　中俄代表前狂秀肌肉

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

主權爭議延燒世大運　印度向中國提強烈抗議

百萬分之一機率！女海鮮吃到「9.8mm珍珠」　被男友求婚做訂婚戒

看YouTube學野外求生！　美一家3口「木乃伊化」陳屍帳篷

金正恩出席戰勝節閱兵！新款無人機飛行亮相　中俄代表前狂秀肌肉

最怕台灣有事！　日媒曝：若台海開戰恐有「一半日本人餓死」

印度七旬翁狂娶39妻！每晚「後宮翻牌」輪流陪上床　生下94子女

18歲生日爸爸沒帶她去弄頭髮　女怒潑強鹼清潔劑害64歲父灼傷慘死

機長教你如何選位！飛機上「最佳位置」在這　曝防暈機小撇步

7月創史上最熱紀錄！　聯合國秘書長：地球將步入「沸騰時代」

公車司機惡意把82歲婦趕下車　「拐杖卡車門」拖行45分鐘雙腿截肢

陸自研海底地震探測器投用　能捕捉一萬公尺深1／150蚊子聲地震波

留惡評攻擊2PM俊昊！「他遭判韓幣300萬」　JYP：持續採取嚴厲措施

車子拋錨停路邊　警大「超強實習生」眼尖查獲通緝犯

「我兒很乖」卻醉駕夜飆撞死單親爸　她為枉死兒出庭拒與兇手同框

台積電跌2元收567　台股漲51點來到17293點

賴清德愛將蔣絜安「碩論抄襲情節重大」　被撤銷台大國發所學位

達美樂限時訂餐「免費送9吋披薩」！外送3個大披薩下殺4折起

《吃吃的愛》男星宣布離婚！　2年婚斷：從前是愛人，今後是朋友

日神人學者分析民調：金小刀奏效　柯文哲因失言、女性支持下滑止步

快訊／全國首件素人參審酒駕撞死單親爸　北院國民法官判刑7年2月

國際熱門新聞

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

網美1年床戰300人：性讓我充滿力量

護士妹在社群網站拍片　被哥哥亂棍打死

新加坡將處決「20年來首位女囚」

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

聯準會宣布升息1碼　22年來最高水平

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

日媒曝：若台海開戰恐有「一半日本人餓死」

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

1晚230萬！全球最貴飯店套房　網酸不值得

民宿發現隱藏攝影機　情侶火辣愛愛全被拍崩潰

她當出租女友月入百萬　正牌男友力挺

瓦格納移駐白俄羅斯！波蘭、烏克蘭邊境增兵

看YT學野外求生　美一家3口陳屍帳篷

更多熱門

相關新聞

美參院通過國防授權法案　為台軍制定培訓計畫

美參院通過國防授權法案　為台軍制定培訓計畫

美國聯邦參議院今天晚間以壓倒性票數通過2024財政年度國防授權法案，法案呼籲美台軍事合作，為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與機構能力建設計畫，並進行軍事網路安全合作。

男子墜崖爆頭流血！　靠iPhone救回一命

男子墜崖爆頭流血！　靠iPhone救回一命

拜登會見義總理　聲明提台海和平穩定

拜登會見義總理　聲明提台海和平穩定

1晚230萬！全球最貴飯店套房　網酸不值得

1晚230萬！全球最貴飯店套房　網酸不值得

18歲男音樂節遭圍毆　女友驚恐尖叫求救

18歲男音樂節遭圍毆　女友驚恐尖叫求救

關鍵字：

弄頭髮強鹼清潔劑殺父女兒Megan Imirowicz密西根州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

高雄清晨緊急停班課！徹夜決策過程曝

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面