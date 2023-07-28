媽開出「百人約會」送萬元獎金　女兒真的達成！秀出整排男人名單

記者張寧倢／編譯

美國一名猶他州女子在TikTok上傳一段影片受到廣大網友關注，她的媽媽希望女兒在結婚前可以多認識不同對象，於是開出條件，只要女兒能和100名不同的男子見面約會，就可以拿到500美元（約新台幣1.5萬元）的獎金。然而，她的姐妹還真的達成百人約會的目標，全家人更為此切蛋糕慶祝。

▲卡洛琳的媽媽要女兒和100個男人約會，達成就送500美金。（圖／翻攝自TikTok／alysecarolyn）

根據每日郵報報導，卡洛琳（Alyse Carolyn）平時經常在TikTok上分享髮型教學、頭髮保養等內容，粉絲追蹤數超過30.6萬，但最近她上傳了一則與美髮無關的影片，卻意外獲得760萬次觀看的高流量。畫面中有兩個蛋糕，一個插著「100」數字蠟燭，另一個蛋糕則插了字母「YAY」，還有充滿亮片的氣球，一家人要慶祝地竟然是女兒達成「百人約會」的成就。

▲卡洛琳的一名姐妹真的完成百人約會目標。（圖／翻攝自TikTok／alysecarolyn）

卡洛琳在影片字幕表示，她的一名姐妹聽了媽媽的建議，在結婚之前與多達100名男人出門約會100次，達成目標後媽媽給了她500美元的獎勵金。儘管影片中沒有拍到卡洛琳的那名姐妹的長相或聲音，不過卻拍到了她秀出手機裡的記事本，上頭列出1到100號男人的名字，似乎證實她真的見了100個約會對象。

下方留言區一陣熱烈討論，有網友說，「開始是一部浪漫喜劇，但當她愛上了第99號男人，戲劇性的發展隨之而來」。其他網友也回覆，「這應該拍成電影」、「永遠不要讓你的男朋友阻止你尋找你的丈夫」、「如果第12號就是對的人，但必須完成全部100場約會，而因此錯過機會該怎麼辦？哈哈」。

▲卡洛琳平時經常分享美髮相關主題的影片，但媽媽的提議與姐妹的行動力，意外為她的頻道帶來高流量。（圖／翻攝自TikTok／alysecarolyn）

有很多人認為媽媽給的獎金不夠多，「老實說，這是個好主意，但我需要比500 美元更多的錢才能達成100次初次見面的約會，坐在那裡很難熬的」、「我會要求5000美元」、「光是精神損害就要花費超過500美元的治療費」、「約會一次才拿5塊錢」。

還有人說，要累計約會100個對象非常困難，「即使過了100年，我也無法想像該如何實現這個目標」、「這需要我花上幾十年的時間」、「兄弟，我連要和一個女孩約會都很難了」。