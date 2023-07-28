公車司機惡意把82歲婦趕下車　「拐杖卡車門」拖行45分鐘雙腿截肢

▲老婦人被公車拖行。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國82歲老婦人史考特(Joan Scott)搭乘公車時被司機趕下車，結果手杖不小心卡在公車門內，導致她一路被拖行長達45分鐘，雙腿嚴重受傷最後均被截肢。當局近來宣判公車司機克里夫(Scott Cliff)危險駕駛，入獄2年3個月。

老婦人史考特2021年9月19日下午6時左右在泰恩-威爾郡(Tyne and Wear) 沃爾森德市(Wallsend)家附近搭乘公車時，患有初期阿茲海默症的她要上車時，公車司機克里夫認為她是之前搭公車沒付錢的老人，惡意把她趕下車，便匆忙關上車門開走。

#7NEWS: Bus driver jailed after grandma loses both legs in frightening incident https://t.co/tUeOs2rd3t — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) July 28, 2023

史考特下車後才發現，掛在手腕上的拐杖卡在車門，導致她一路被拖行長達45分鐘，還遭後車輪輾壓，導致右腿膝蓋以下需要截肢、左腿膝蓋以上截肢。克里夫辯稱，當時他之所以不讓史考特上車，是因為史考特時常搭公車沒付錢，「我絕對不會讓她進來，她已經這樣做好幾次了」。

公車乘客表示，他們有看到想要上車的史考特失去平衡摔倒在地上，可是司機完全不理，一心只想趕快把車開走。克里夫則表示，他當時沒有注意到史考特的手杖卡在車門，車門也沒有發出安全警告。

家人痛訴，史考特雖然罹患阿茲海默症，但還是有能力自理生活，事件導致雙腿截肢後，讓她每一天都活得非常辛苦，認為司機完全不體諒80多歲老人的行為非常過分。法官也不採信克里夫的說詞，認為他就是故意不讓老人上車才會導致慘案，最後判他入獄。