俄直升機「勾到電線」失控瞬間曝！出團觀光卻墜毀　4人活活燒死

▲俄羅斯阿爾泰共和國一架觀光直升機墜毀，機上16人中有4人不幸死亡。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯一架觀光直升機27日於西伯利亞西南部的阿爾泰共和國（Altai）墜毀，流傳的現場影片顯示，直升機原本即將降落，卻在距離地面大約1公尺的高度，不慎碰觸到電線而失控墜毀，瞬間起火燃燒。最初傳出6人身亡，但官方隨後下修數據為4人死亡，10人受傷。

Mi-8 helicopter crash kills six in Russia's Altai Republic - Emergency Services



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根據塔斯社等俄媒報導，俄羅斯一架載著遊客的Mi-8直升機於當地27日下午3點左右，在烏斯季科克薩區（Ust-Koksinsky）的圖古留克村（Tuguryuk）墜毀，原先估計機上16人中有6人罹難，但當地緊急事務官員表示，「有4人（死亡），原本以為被困在飛機殘骸下面的另外2人自行脫困，他們自己去了醫院，受到不同程度的傷勢。」

Mil Mi-8 helicopter crash in Russia kills six people and injures seven. pic.twitter.com/nRODZdfmJU — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 27, 2023

現場影片顯示，這架直升機原先正在準備在草皮著陸，卻在距離地面只剩大約1公尺的低空，突然失控翻覆，瞬間冒出火光與濃煙，不到幾秒內就燃起了大火。據緊急情況部門表示，初步報告顯示直升機是因為接觸到一根電線而墜毀，除了4人死亡之外，有10人住院，傷勢從骨折到嚴重燒傷都有，另有2人平安無事。

俄羅斯聯邦航空署（Rosaviatsia）表示，這架直升機上包含一名白俄羅斯公民，其餘乘客都是俄羅斯人。檢察官辦公室目前正在對失事進行調查。俄羅斯聯邦偵查委員會則將針對違反空中交通安全規則與航空運輸運營規範等非法行為展開刑事調查。